DeepSeek-Login: So könnt ihr mit der KI kommunizieren

DeepSeek ist ein KI-Bot ähnlich wie ChatGPT, der eure Fragen beantwortet und Hilfestellungen geben kann. Um mit DeepSeek zu kommunizieren, müsst ihr euch vorher einloggen.

Ohne Anmeldung könnt ihr die DeepSeek nicht nutzen. Die KI selbst kann aber kostenlos genutzt werden. Dafür erstellt ihr einfach einen Account, indem ihr eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort angebt. Danach wird euch ein Code an die E-Mail-Adresse geschickt, mit dem ihr die Kontoerstellung bestätigt.

So könnt ihr euch bei DeepSeek einloggen

Öffnet die DeepSeek-Anmeldeseite: chat.deepseek.com. Falls ihr noch kein DeepSeek-Konto habt, klickt auf „Sign Up“. Gebt eine gültige E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein. Klickt danach auf „Send code“, um einen Bestätigungs-Code an die angegebene E-Mail-Adresse zu erhalten. Gebt den Code im Feld „Code“ ein und bestätigt mit dem Button „Sign Up“. Nun habt ihr ein DeepSeek-Konto erstellt, mit dem ihr die KI nutzen könnt.

Hier könnt ihr euch bei DeepSeek einloggen. (© GIGA)

Alternativ könnt ihr euch auch mit einem bestehen Google-Konto anmelden. Klickt dazu auf der DeepSeel-Anmeldeseite unten auf den Button „Log in with Google“.

DeepSeek per App nutzen (Android | iOS)

DeepSeek könnt ihr unterwegs auch per App nutzen.

App für Android:

DeepSeek - KI-Assistent DeepSeek

App für iPhone/iPad:

DeepSeek - KI-Assistent 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司

Wie arbeite ich mit DeepSeek?

Wenn ihr euch eingeloggt habt, seht ihr ein einfaches Chat-Fenster- Gebt dort eure Fragen oder Befehle ein und drückt Enter. Auch wenn die Menüs in Englisch angezeigt werden, könnt ihr mit dem KI-Bot in Deutsch schreiben und erhaltet auch deutsche Antworten.

Grundsätzlich könnt ihr DeepSeek alles mögliche Fragen. Hier sind einige Beispiele:

Was bedeutet „ethereal“ auf Deutsch ?

? Lies folgenden kopierten Text durch und schreibe eine Zusammenfassung : "(Text einfügen)".

: "(Text einfügen)". Erstelle eine kurze Anleitung zum Einrichten eines WLAN-Routers!

zum Einrichten eines WLAN-Routers! Schreibe einen 2000-Zeichen-langen Artikel über die schönsten Blumen!

über die schönsten Blumen! Schreibe ein Liebesgedicht im Stil von Shakespeare! Die Dame heißt Petra, der Mann heißt Schmusischnurz.

im Stil von Shakespeare! Die Dame heißt Petra, der Mann heißt Schmusischnurz. Erstelle eine Tabelle mit Pro und Contra von Latops.

mit Pro und Contra von Latops. Gib mir ein Rezept für vegane Pfannkuchen ohne Gluten!

für vegane Pfannkuchen ohne Gluten! Erstelle ein Skript , das den Windows-PC nur am Wochenende automatisch um 22 Uhr herunterfährt. Wie richte ich das ein?

, das den Windows-PC nur am Wochenende automatisch um 22 Uhr herunterfährt. Wie richte ich das ein? Erzähle mir einen Witz !

! Komponiere ein kurzes Musikstück im Jazz-Stil!

Bedenkt, dass DeepSeeks Daten nur zu einem bestimmten Datum reichen. Ihr könnt natürlich auch fragen „Bis wann reichen deine Trainigsdaten?“, um den aktuellen Stand zu erfahren.

The server is busy. Please try again later.

Ab und an erhaltet ihr auf Eingaben vermutlich die Meldung „The server is busy. Please try again later.“ Das bedeutet, dass die Server ausgelastet sind und ihr derzeit keine Antwort erhalten werdet. Stellt die Frage dann später nochmal.

