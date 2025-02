iPhone empfängt keine Mails: Was tun?

Mit der Mail-App auf dem iPhone kann man sein E-Mail-Postfach von verschiedenen Anbietern verwalten. Manchmal kommt es vor, dass das iPhone keine E-Mails mehr empfängt oder Nachrichten gar nicht mehr angezeigt werden. Was kann man in solchen Fällen tun?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Warum empfängt das iPhone keine E-Mails mehr?

Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass am iPhone keine Mails mehr eingehen. Bevor ihr euch auf eine intensive Fehlersuche macht, schaut in das Spam-Postfach. Bestimmte Nachrichten werden dorthin eingeordnet und ihr seht sie nicht direkt in eurem E-Mail-Eingang. Ist dort nichts zu sehen, überprüft Folgendes:

Generell solltet ihr sicherstellen, dass das iPhone mit der aktuellen iOS-Version läuft. Führt gegebenenfalls ein Update durch.

Stellt zunächst sicher, dass das iOS-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Öffnet dafür zum Beispiel eine beliebige Webseite in Safari.

verbunden ist. Öffnet dafür zum Beispiel eine beliebige Webseite in Safari. Manchmal hilft es auch, kurz den Flugmodus einzuschalten und danach die Verbindung wieder herzustellen.

Hin und wieder gibt es Probleme auf Seiten von Apple. Überprüft den Systemstatus für die E-Mail-Dienste direkt beim Anbieter. Zum Systemstatus. Wird hier im Bereich „ iCloud Mail “ eine Störung angezeigt, müsst ihr warten, bis die Probleme behoben worden sind.

“ eine Störung angezeigt, müsst ihr warten, bis die Probleme behoben worden sind. Es kann auch Server-Störungen beim Mail-Betreiber geben. Checkt also, ob bei Web.de, GMX und Co. alles in Ordnung ist.

beim Mail-Betreiber geben. Checkt also, ob bei Web.de, GMX und Co. alles in Ordnung ist. Gibt es bei den Mail-Diensten keine Probleme, startet euer iPhone neu und überprüft, ob jetzt neue E-Mails angezeigt werden.

Auch für den Empfang und Versand von E-Mails wird Speicherplatz auf dem iPhone und in der iCloud benötigt. Steuert in den Einstellungen euren Namen an, öffnet die „iCloud“-Optionen und schaut dann im Bereich „Accountspeicher verwalten“, ob genügend iCloud-Speicher zur Verfügung steht.

Anzeige

Warum werden meine Mails auf dem iPhone nicht angezeigt?

Werden immer noch keine neuen E-Mails angezeigt, geht folgende Lösungen durch:

Stellt sicher, dass das richtige Passwort für euer E-Mail-Postfach gespeichert ist. Ihr könnt es in den Einstellungen im Bereich „Mail“-„Accounts“ ändern.

für euer E-Mail-Postfach gespeichert ist. Ihr könnt es in den Einstellungen im Bereich „Mail“-„Accounts“ ändern. Überprüft in den iOS-Einstellungen, ob der Datenabgleich korrekt eingestellt ist. Dabei geht ihr in den Einstellungen in den Bereich „Mail“. Steuert dann die Übersicht „Accounts“ an. Hier tippt ihr auf „Datenabgleich“. Ändert hier die Einstellung auf „Automatisch“ oder „Manuell“ und schaut dann nach, ob neue E-Mails eingehen.

Anzeige

Apple Mail auf dem iPhone: 3 Tipps

Häufig hilft es auch, den E-Mail-Account vom iPhone zu löschen und anschließend neu einzurichten. Das geht so:

Steuert die iPhone-Einstellungen an. Wählt den Bereich „Mail“ aus. Ruft die Übersicht für „Accounts“ auf. Tippt auf „Account löschen“ und bestätigt die Eingabe. Danach richtet ihr den entsprechenden E-Mail-Account neu ein.

Falls diese Schritte nicht helfen, stellt auch sicher, dass ihr die richtigen Einstellungen für den Mail-Server eingegeben habt. Genauer geht es dabei um die Einträge IMAP/POP3, SMTP. Kontaktiert auch den Support eures Mail-Anbieters für weitere Lösungsvorschläge.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.