Bildschirm einstellen: Helligkeit & Kontrast ändern

Egal ob PC-Monitor oder Laptop: Oft will man die Helligkeit und den Kontrast richtig einstellen. Wir zeigen, wie ihr die Grundeinstellungen anpasst.

Einen PC-Bildschirm könnt ihr einmal über die Windows-Einstellungen und einmal über ein eigenes Menü am Monitor selbst einstellen. Bei Laptops gibt es nur die Windows-Einstellungen. Hier seht ihr, wie ihr was einstellt.

Bildschirm einstellen – in Windows

Helligkeit einstellen

Grundsätzlich könnt ihr die Helligkeit am Laptop mit der Tastenkombination Fn-Taste + Helligkeitstaste ändern. Die Helligkeitstasten sind meistens mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet, das kann aber je nach Laptop-Modell variieren. Ihr findet die Tasten oft in der oberen Reihe der Funktionstasten (F1 bis F12).

Alternativ drückt ihr die Tastenkombination Windows + A, um das Aktion-Center zu öffnen, in dem sich auch die Helligkeit ändern lässt.

Drückt die Tastenkombination, um die Helligkeit unten rechts einzustellen. (© GIGA)

Ansonsten ändert ihr die Helligkeit in den Windows-Einstellungen:

Öffnet in Windows 10 oder 11 das „Startmenü“ > „Einstellungen“ > „System“ > „Bildschirm“. Wenn ihr einen Laptop habt, könnt ihr ganz oben nun den Schieberegler verwenden, um die Helligkeit anzupassen. Am PC-Monitor erledigt ihr das am Monitor selbst über ein eigenes Menü (siehe unten).

Hier könnt ihr den Bildschirm richtig einstellen. (© GIGA)

Auflösung, Schärfe, Textgröße & Bildwiederholrate

Jeder Bildschirm hat eine sogenannte „native Auflösung“. Bei dieser Auflösung ist das Bild am schärfsten. Lest in der zugehörigen Monitor-Anleitung nach, welche das ist oder sucht im Internet danach. Außerdem könnt ihr die Bildwiederholfrequenz einstellen. Standard sind 60 Hz. Das Bild wird also 60 Mal pro Sekunde aktualisiert. Je höher dieser Wert ist, desto flüssiger wirken Animationen auf dem Monitor. So prüft ihr eure Monitor-Einstellungen in Windows 10 oder 11:

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählt „Anzeigeeinstellungen“ aus. Bei „Bildschirmauflösung“ stellt ihr die gewünschte Auflösung ein. Bei „Skalierung“ könnt ihr nun noch die Darstellung von Text, Apps und anderen Grafikelementen vergrößern oder verkleinern. Wählt eine Zoom-Stufe aus, und schaut, ob es euch gefällt. Wenn euer Monitor Bildraten über 60 Hz unterstützt, könnt ihr dies einstellen, wenn ihr in Windows 11 auf „Erweiterte Anzeige“ klickt und die gewünschte Bildwiederholrate bei „Aktuailisierungsrate auswählen“ einstellt. In Windows 10 klickt ihr dafür unten auf den blauen Schriftzug „Erweiterte Anzeigeeinstellungen“.

Alle wichtigen Monitoranschlüsse erklären wir übrigens hier:

Bildschirm einstellen – am Monitor-Menü selbst

Jeder eigenständige Monitor hat ein eigenes Menü, um Helligkeit, Kontrast und Farben einzustellen. Sucht die Taste unten oder rechts am Monitorrand.

Helligkeit, Kontrast und Schärfe

Drückt auf die Menü-Taste am Monitor und wechselt mit den anderen Tasten durch die Untermenüs. Meistens nutzt man eine Taste, um die Untermenüs zu öffnen, während man mit zwei anderen Tasten nach links/rechts beziehungsweise oben/unten navigiert.

Über die Untermenüs könnt ihr dann meistens Folgendes einstellen:

Helligkeit , Kontrast , Farbsättigung , Schärfe , Gamma-Wert

, , , , Farbtemperatur und Farbeinstellungen (Rot, Grün, Blau), um eventuelle Farbstiche auszugleichen.

und (Rot, Grün, Blau), um eventuelle Farbstiche auszugleichen. Bildposition (etwa bei alten VGA-Monitoren)

(etwa bei alten VGA-Monitoren) & Energieeinstellungen (Monitor-Abschaltung, Standby etc.)

(Monitor-Abschaltung, Standby etc.) Audioeinstellungen , falls euer Monitor auch Boxen integriert hat.

, falls euer Monitor auch Boxen integriert hat. Unter Umständen auch „ Bildformat “ und „ Auflösung “, wobei man dies gewöhnlich im Betriebssystem selbst einstellt.

“ und „ “, wobei man dies gewöhnlich im Betriebssystem selbst einstellt. OSD-Sprache (Menü-Sprache)

(Menü-Sprache) Benutzerdefinierte Farbkalibrierung

Bild richtig positionieren (alte Monitore)

Wenn euer Monitor per DVI- oder HDMI-Kabel angeschlossen ist, muss man über das Monitor-eigene Menü kaum noch Einstellungen vornehmen. Nutzt ihr hingegen die alte analoge Anschlussart VGA, müsst ihr den Bildschirm-Inhalt richtig auf die Monitorfläche „ziehen“ beziehungsweise „strecken“. Das geht in einem Menü über die Hardware-Tasten, die sich am Monitor selbst befinden:

Sucht am Monitor nach den Tasten an der Seite oder unterhalb des Bildschirms. Wenn ihr die Menü-Taste drückt, wird auch dieses entweder mittig oder am Rand des Bildschirms eingeblendet.

Über das Monitor-Menü könnt ihr Farben, Bildposition, Kontrast, Schärfe und mehr einstellen. (© GIGA)

