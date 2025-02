EA bringt Die Sims 1 und 2 zurück, Steam-Nutzer reagieren wütend

So haben sich Fans das Comeback von Die Sims 1 und 2 nicht vorgestellt. Die Legacy Collections beider Lebenssimulationen sind jetzt auf Steam verfügbar, aber die PC-Spieler sind trotzdem sauer. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Die Sims 1 und 2 werden von Problem geplagt

Die Legacy Collections von Die Sims 1 und 2 hatten eigentlich nur einen Job: Die beliebten Lebenssimulationen wieder auf modernen PCs spielbar zu machen. Genau daran scheitert es allerdings. Steam-Spielern berichten von Bugs, Crashes und nur wenig Spielspaß.

Das erste Die Sims erreicht aktuell ausgeglichene Reviews auf Steam. Nur 59 Prozent der Wertungen fallen positiv aus. Fans berichten von ständigen Abstürzen und Bugs, die etwa Spielstände verschwinden lassen können. Mehrere Spieler stört außerdem, dass EA das Interface nicht an moderne Bildschirmauflösungen angepasst hat.

The Sims™ Legacy Collection MAXIS

Bei Die Sims 2 sieht es nicht viel besser aus. Hier bewerten sogar nur 50 Prozent der Nutzer die Lebenssimulation positiv. Auch hier klagen Fans über häufige Crashes und Bugs, wegen denen sie das Spiel erst gar nicht starten können oder die ihre Familien verschwinden lassen. Selbst jede Menge Nostalgie kann nicht über diese Probleme hinweghelfen.

The Sims™ 2 Legacy Collection MAXIS

Der Release von Die Sims 1 und 2 auf Steam löst bei Fans nicht gerade Party-Stimmung aus. (© EA)

EA reagiert auf Probleme bei Die Sims 1 und 2

Fans beschweren sich so laut über Die Sims 1 und 2 sind so gravierend, dass EA selbst zu einer Reaktion gezwungen wird. Community-Manager EA_Cade schreibt im offiziellen Forum, dass die Probleme des Spiels aktuell untersucht werden. Informationen zu kommenden Patches sollen bald folgen (Quelle: EA-Forum).

Für das 25 Jahre alte Die Sims verlangt EA immer noch 19,99 Euro auf Steam. Für Die Sims 2 fallen sogar 29,99 Euro auf Steam an. Dafür sind in den Legacy Collections immerhin fast alle DLCs enthalten. Nur der IKEA-DLC für Die Sims 2 hat es nicht ins Spiel geschafft. Aktuell bietet EA außerdem ein Bundle zum 25. Geburtstag der Reihe an. Dort bekommt ihr Die Sims, Die Sims 2, das kostenlose Die Sims 4 und zwei Erweiterungen (auf Steam ansehen).

