Bei Aldi könnt ihr derzeit ein kompaktes Notebook vom Hersteller HP für die Arbeit und Freizeit zum Witzpreis kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft kompaktes Notebook von HP zum Witzpreis

Das 15,6-Zoll-Notebook von HP verfügt über einen Intel-U300-Prozessor mit bis zu 4,4 GHz Taktfrequenz, 8 GB RAM sowie einer SSD mit 512 GB Kapazität und ist momentan bei Aldi zum Preis von nur 439 Euro statt 699 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Aldi ansehen).

Anzeige

HP Laptop Pavillion Statt 699 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2025 05:48 Uhr

Neben oben genannter Hardware verfügt das HP-Pavillon-Notebook über einen Intel-UHD-Grafikchip und einen Akku mit bis zu sieben Stunden und 45 Minuten Laufzeit, der per HP Fast Charge in 45 Minuten um bis zu 50 Prozent aufladen kann. Darüber hinaus sind in dem Laptop Audio von B&O, HP Audio Boost und zwei Lautsprecher integriert. Weiterhin verfügt das Gerät über eine HP-Wide-Vision-Webcam mit 720p Auflösung.

Anzeige

Bezüglich der Verbindungen verfügt das HP-Notebook über MediaTek Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5.3. Als Touchpad weist das Gerät ein HP Imagepad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung sowie eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung auf.

An Anschlüssen stellt das Laptop von HP einmal USB-C, zweimal USB-A, einmal DisplayPort 1.4, einmal HDMI 2.1, einmal AC Smart PIN und eine Kopfhörer- / Mikrofon-Kombibuchse zur Verfügung.

Als Betriebssystem ist Windows 11 Home auf dem Notebook vorinstalliert, außerdem werden Testversionen unter anderem von McAfee Online Protection sowie ExpressVPN mitgeliefert. Daneben sind die Apps HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP Command Center, HP Enhanced Lightning, myHP sowie Omen Gaming Hub und 5 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate auf dem Gerät vorhanden.

Anzeige

Für wen lohnt sich der Laptop von HP?

Der HP-Laptop lohnt sich scher für alle, die nach einem gut ausgestatteten Notebook zum günstigen Preis für die Arbeit und die Freizeit suchen. Positiv hervorzuheben sind sicher die gute Grafik- und Soundleistung sowie die lange Akku-Laufzeit des Notebooks.

HP Laptop Pavillion jetzt ab 439,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2025 12:47 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.