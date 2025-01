Aldi verkauft smarten Saugroboter zum Spottpreis

Möchtet ihr eure Wohnung unkompliziert und kostengünstig sauber halten, ohne selbst putzen zu müssen? Dann könnte das aktuelle Angebot von Aldi für den Staubsaugerroboter Dreame D9 Plus genau euer Ding sein. Lasst uns die Funktionen des Modells näher betrachten und herausfinden, warum es sich lohnt, dieses Angebot zu nutzen.

Dreame-Saugroboter unfassbar günstig bei Aldi

Wenn ihr schon länger nach einem leistungsstarken Saugroboter sucht, solltet ihr dieses Angebot von Aldi nicht verpassen. Ihr könnt den Dreame D9 Plus mit einer praktischen Absaugstation derzeit für nur 219 Euro ergattern (Angebot bei Aldi ansehen). Zusätzlich fallen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Dieses Modell war noch nie so günstig erhältlich, daher könnt ihr hier ein erstklassiges Schnäppchen machen.

Dreame D9 Plus Saugroboter mit Wischfunktion, Absaugstation, smarter Saugstärkenanpassung und präziser LDS-Navigation. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 19.01.2025 09:50 Uhr

Was kann der Dreame D9 Plus Saugroboter?

Der Dreame Saugroboter D9 Plus punktet mit fortschrittlicher Technologie und einem hohen Funktionsumfang. Dank der intelligenten Navigation via LiDAR-Laser kann er eure Räume effizient reinigen und dabei Hindernisse wie Möbel und Teppiche umfahren. Sogar Türschwellen bis zu einer Höhe von 18 Millimetern kann der Dreame überwinden.

Mit seiner intelligenten Saugstärkenanpassung und Teppich-Boost-Funktion entfernt das Modell sogar hartnäckigen Schmutz. Besonders praktisch ist die automatische Absaugstation mit Staubbeutel, die nicht nur den Roboter auflädt, sondern auch das lästige Entleeren des Staubbehälters übernimmt. Die Station hat ein Volumen von 2,5 Litern, sodass ihr euch tagelang nicht um den Roboter kümmern müsst.

Der Dreame D9 Plus verfügt über einen leistungsstarken Akku, der eine Laufzeit von bis zu 150 Minuten ermöglicht, bevor er zur Ladestation zurückkehren muss. Außerdem bietet der Sauger eine Wischfunktion und die Möglichkeit, ihn über eine Smartphone-App zu steuern. So könnt ihr das Gerät von unterwegs aktivieren, Reinigungszeiten programmieren oder bestimmte Bereiche auswählen, die besonders gründlich gereinigt werden sollen.

Lohnt sich der Kauf des Saugroboters?

Die gute Leistung des D9 wird von den Kunden bei Amazon bestätigt. In den Bewertungen wurden im Schnitt 4,7 von 5 Sternen in über 450 Bewertungen für das Gerät vergeben. Gelobt wird vor allem die sehr gute Saugleistung des Geräts. Egal ob Staub, Haare oder Tierhaare – der Saugroboter erledigt die Aufgabe zuverlässig. Auch die Handhabung wird von vielen Käufern gelobt. Für rund 220 Euro bekommt ihr das Gerät inklusive Absaugstation mit zahlreichen Funktionen. Aus unserer Sicht eine klare Empfehlung.

Dreame D9 Plus jetzt ab 219,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2025 14:57 Uhr

