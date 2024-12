Aldi verkauft hochwertigen Akku-Bohrschrauber zum Witzpreis

Ihr sucht einen zuverlässigen Akkuschrauber für eure Heimwerker-Projekte? Dann schaut doch mal im Online-Shop von Aldi vorbei. Dort gibt es momentan ein besonders hochwertiges Gerät von Brüder Mannesmann zu einem sehr günstigen Preis. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi: Akku-Bohrschrauber gnadenlos günstig

Aldi hat im Online-Shop gerade das passende Angebot für Heimwerker-Profis und alle, die es werden wollen auf Lager: Ihr bekommt den Brüder Mannesmann M17692 in der ADAC-Edition mit Zubehör statt für 129 Euro UVP zum günstigen Preis von 54,99 Euro (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu.

Anzeige

ADAC-Akkubohrschrauber 20 V Statt 129 Euro UVP: 20V Akku-Bohrschrauber mit Li-Ionen-Akku und LED-Licht im Koffer mit Zubehör. Von ADAC-Experten geprüft. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2024 18:51 Uhr

Was kann der Akku-Bohrschrauber von Mannesmann?

Der Mannesmann M17692 in der ADAC-Edition ist ein leistungsstarkes Werkzeug mit einem 20V-Lithium-Ionen-Akku, der eine lange Betriebszeit gewährleistet. Der Bohrschrauber verfügt über eine maximale Drehzahl von 1.400 U/min und einem Drehmoment von 35 Nm, was ihn zu einem zuverlässigen Partner für viele Arbeiten im Haushalt oder in der Werkstatt macht. Mit dem 10-mm-Schnellspannfutter könnt ihr Bits und Bohrer schnell und einfach wechseln, während die integrierte LED-Beleuchtung für eine bessere Sicht auf der Arbeitsfläche sorgt.

Anzeige

Der Akku-Bohrschrauber ist dabei besonders komfortabel und ergonomisch gestaltet. Der Griff ist gummiert und liegt angenehm in der Hand, während das geringe Gewicht von nur 2,6 kg das Arbeiten über längere Zeiträume hinweg erleichtert. Die beiden Geschwindigkeitseinstellungen ermöglichen eine präzise Steuerung der Geschwindigkeit und eine optimale Anpassung an die jeweilige Aufgabe.

Für wen lohnt sich der Kauf des Akkubohrschraubers?

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Mannesmann M17692 ADAC-Akkubohrschrauber ein leistungsstarkes und komfortables Werkzeug ist, das sich gut für den allgemeinen Gebrauch im Haushalt oder in der Werkstatt eignet. Das Angebot bei Aldi bietet in Anbetracht der Leistung und Ausstattung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr einen zuverlässigen Bohrschrauber benötigt, der euch in vielen Situationen unterstützen kann, dann solltet ihr das aktuelle Angebot bei Aldi auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Anzeige

ADAC-Akkubohrschrauber 20 V jetzt ab 54,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2024 15:43 Uhr

Wie gut kennt ihr den Discounter? Erfahrt es in diesem Video:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.