Aldi verkauft besonderen Samsung-Beamer zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch ein kleines Heimkino aufbauen wollt und nach einem Beamer sucht, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort erhaltet ihr den „The Freestyle“ von Samsung zum aktuellen Bestpreis. Damit seid ihr komplett flexibel und könnt alle bekannten Streaming-Dienste nutzen.

Samsung-Beamer bei Aldi im Angebot

Aldi verkauft nicht nur regelmäßig Samsung-Smartphones, sondern auch andere Produkte des südkoreanischen Herstellers. Dieses Mal gibt es den Beamer „The Freestyle“ für nur 489 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Inklusive Versandkosten kommt ihr auf 494,95 Euro. Es handelt sich dabei um den LFF3C, also die zweite Generation.

Samsung-Beamer The Freestyle (LFF3C) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2025 11:50 Uhr

Andere Händler sind erheblich teurer. Bei Samsung ist der Beamer zwar auch im Angebot, kostet aber spürbar mehr (bei Samsung anschauen). Aldi haut hier ein echtes Schnäppchen raus.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-Beamers?

Samsung „The Freestyle“

Ihr bekommt mit dem „The Freestyle“, wie der Name schon sagt, einen sehr flexiblen Beamer, den ihr im Grunde überall nutzen könnt. Der Standfuß ist direkt integriert und ihr könnt ihn sehr frei in eurem Wohnraum aufstellen. Nicht nur bei der Platzierung seid ihr sehr frei, sondern auch bei der Bildfläche von bis zu 100 Zoll. Das Bild passt sich dabei automatisch an, sodass ihr immer ein scharfes Ergebnis seht.

Es handelt sich um ein All-in-One-Gerät. Ihr müsst den Beamer nur mit dem Strom verbinden. Danach könnt ihr ihn sofort nutzen, weil ein eigenes Betriebssystem mit allen bekannten Streaming-Diensten und Funktionen integriert ist. Selbst an den Lautsprecher hat Samsung gedacht. Optional gibt es auch einen Akku, sodass ihr nicht einmal mehr einen Stromanschluss benötigt.

Wenn ihr also diese Freiheit bei einem Beamer sucht, dann ist „The Freestyle“ von Samsung genau das Richtige für euch.

