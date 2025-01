Samsung Galaxy S25, S25+ & S25 Ultra: Bedienungsanleitung als PDF-Download (Deutsch & Englisch)

Beim Kauf eines Samsung Galaxy S25, S25+ oder S25 Ultra ist keine gedruckte Bedienungsanleitung enthalten. Wenn ihr euch mit allen Funktionen des Smartphones vertraut machen oder eine konkrete Frage lösen wollt, könnt ihr die Anleitung in deutscher und englischer Sprache hier kostenlos im PDF-Format herunterladen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Anleitungen auf Deutsch & Englisch (PDF)

Modernen Geräten liegt heute meist nur noch eine Schnellstartanleitung bei. Ausführliche Hinweise zur Bedienung und detaillierte Erklärungen zu Funktionen sind in der Regel direkt in der jeweiligen App zu finden. Für das Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra steht die vollständige Bedienungsanleitung direkt in den Einstellungen zur Verfügung – alternativ könnt ihr sie hier als PDF-Datei downloaden:

FLLAO Matt Handyhülle für Samsung Galaxy S25 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2025 15:55 Uhr

Bedienungsanleitung im PDF-Format öffnen

Zum Lesen von PDF-Dateien empfehlen wir für Windows, macOS oder Linux den Foxit Reader. Alternativ eignet sich auch der bewährte Acrobat Reader DC bestens für diesen Zweck.



Wenn ihr PDF-Dokumente direkt auf eurem Smartphone lesen möchtet, benötigt ihr ebenfalls eine Reader-App. Die besten mobilen PDF-Reader stellen wir euch hier vor:

Inhalt des Handbuchs

Die Bedienungsanleitung für das Samsung Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra umfasst 185 Seiten und bietet euch grundlegende Informationen, Tipps sowie eine Übersicht über sämtliche Funktionen und Einstellungen des Geräts. Unter anderem werden die folgenden Themen behandelt:

Erste Schritte

Layout und Funktionen des Geräts Akku aufladen Nano-SIM-Karte und eSIM Gerät ein- und ausschalten Ersteinrichtung Samsung Account Daten von vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch) Benachrichtigungsfeld QuickPanel Screenshots und Bildschirmaufnahmen Text eingeben & extrahieren

Anwendungen und Funktionen

Anwendungen installieren und deinstallieren Galaxy AI S Pen (S25 Ultra) Telefon, Kontakte, Nachrichten Kamera & Galerie Bixby Vision Multi Window Samsung Wallet, Health, Notes & Members Samsung TV Plus Samsung Shop Galaxy Wearable PENUP (S25 Ultra) Kalender & Reminder Diktiergerät Eigene Dateien Uhr & Taschenrechner Gaming Hub & Game Booster SmartThings Music Share Smart View Samsung DeX

Einstellungen

Verbindungen (WLAN, Bluetooth, NFC etc.) Verbundene Geräte Galaxy AI Modi und Routinen Töne und Vibration Benachrichtigungen Anzeige (Bildwiederholrate, Displayfarbe) Hintergrund & Themes Start- & Sperrbildschirm (Extend Unlock, Always On Display) Sicherheit und Datenschutz (Gesichtserkennung, Fingerabdruck, Samsung Pass) Standort Konten und Sicherung (Samsung Cloud) Erweiterte Funktionen (Gesten, Galaxy-Avatar, Dual Messenger) Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung Gerätewartung Eingabehilfe Software-Update

Nutzungshinweise

Vorsichtsmaßnahmen Lieferumfang Wasser- und Staubbeständigkeit Geräteüberhitzung

Anhang

Eingabehilfe Rat und Hilfe bei Problemen Akku entfernen



Anzeige

Sollte eine Funktion nicht wie in der Anleitung beschrieben funktionieren, könnt ihr euch selbstverständlich jederzeit an den Samsung-Support wenden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.