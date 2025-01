Samsung legt richtig los: 33 Smartphones erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat das Januar-Update für einzelne Smartphones bereits veröffentlicht. Jetzt soll der Rollout aber für sehr viele Modelle mehr gestartet worden sein. Passend dazu ist eine Liste mit den Modellen aufgetaucht, die das neue Software-Update erhalten.

Viele Samsung-Handys erhalten das Januar-Update

Wenn ihr eines der nachfolgenden Samsung-Smartphones besitzt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass ihr bereits jetzt oder schon in Kürze das Januar-Update installieren könnt:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Plus Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy Z Flip 6 Samsung Galaxy Z Fold 6 Samsung Galaxy Z Fold SE Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy A16 Samsung Galaxy A15 Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Das Januar-Update adressiert 29 Schwachstellen aus dem allgemeinen Android-Security-Bulletin sowie 22 Samsung-spezifische Sicherheitsprobleme. Insgesamt werden also 51 Sicherheitslücken geschlossen. Besonders brisant sind fünf als kritisch klassifizierte Sicherheitslücken, während die übrigen Patches mit hohem Risikopotential eingestuft wurden. Samsung reagiert damit konsequent auf potenzielle Bedrohungen für seine Nutzerinnen und Nutzer (Quelle: 9to5Google).

Android 15 lässt auf sich warten

Während Samsung also viele Smartphones auf den neuesten Stand bringt, hat das Unternehmen Android 15 und One UI 7 noch nicht als Update veröffentlicht. Erst Ende des 1. Quartals 2025, also Ende März, wird damit gerechnet.

Das erwartet euch in Android 15:

