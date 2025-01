ADB installieren (Android Debug Bridge) – so geht's

Die „Android Debug Bridge“ (ADB) ist ein Entwicklertool für App-Developer unter Android. Allerdings können auch normale Nutzer das Werkzeug verwenden, um beispielsweise ihr Android-Gerät zu rooten oder um Updates zu installieren. Wie ihr ADB installiert und ADB-Sideload nutzt, zeigen wir euch hier.

Wenn ihr das Tool ADB auf eurem Rechner installiert, könnt ihr damit Folgendes tun:

Eigentlich ist ADB im sogenannten „Android SDK“ (Android Software Developement Kit) enthalten. Ihr müsst aber nicht das ganze „Android SDK“ installieren. Installiert lieber die abgespeckte Variante, bei der gleich die passenden Treiber mit dabei sind:

ADB wird oft im Zusammenhang mit gerooteten-Smartphones verwendet. Was Root ist, seht ihr hier:

Mit dem Befehl „adb sideload“ könnt ihr ZIP-Dateien per USB-Kabel auf das Android-Gerät übertragen und installieren.

Achtung: Durch die Installation einer Custom-ROM oder eines Updates per ADB Sideload könnt ihr euer Gerät dauerhaft beschädigen. Ihr solltet also wissen, was ihr tut und vorher über euer Gerät informieren. Ihr tut dies auf eigene Verantwortung!