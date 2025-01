Samsung spendiert Galaxy-S25-Smartphones eine geniale Akku-Funktion

Samsung stattet seine neue Galaxy-S25-Serie mit einer genialen Akku-Funktion aus. Ihr könnt nämlich jetzt direkt ohne zusätzliche Apps viele Details über die Batterie erhalten. Die neue Transparenz macht Schluss mit dem Versteckspiel wichtiger Akku-Statistiken.

Samsung enthüllt Akku-Details der Galaxy-S25-Smartphones

Wenn ihr ein Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra besitzt, dann könnt ihr euch drei aufschlussreiche Kennzahlen über den verbauten Akku anzeigen lassen:

Gesundheitszustand des Akkus in Prozent

Anzahl der Ladezyklen

Datum der ersten Inbetriebnahme

Diese Daten waren bisher nur über einen Umweg durch die Samsung-Members-App zugänglich. Und selbst dort nicht in dieser Detailtiefe.

Die neue Funktion hilft euch dabei, den Zustand des Akkus in eurem Galaxy-S25-Smartphone besser einzuschätzen. Sinkt die Akkulaufzeit spürbar, verrät ein Blick in die Statistik, ob tatsächlich der Akku schwächelt oder andere Faktoren wie energiehungrige Apps die Ursache sind. Auch beim Kauf oder Verkauf schafft die transparente Anzeige der Ladezyklen mehr Klarheit über den realen Zustand des Geräts.

Sollte ein Akku zu sehr verschlissen sein, könnten im Nachhinein Kosten für einen Austausch anfallen. Die Handys könnten aber auch einen höheren Wert erlangen, wenn der Akku in gutem Zustand ist.

So könnt ihr euren Akku schonen:

Neue Akku-Funktion auch für andere Samsung-Handys?

Ob die praktische Neuerung auch älteren Galaxy-Modellen per Software-Update zugänglich gemacht wird, ist derzeit noch offen. Die aktuelle Beta-Version von One UI 7 für die Galaxy-S24-Serie enthält die Funktion jedenfalls noch nicht. Samsung könnte die verbesserte Akkudiagnose also durchaus als Kaufargument für die neue Generation nutzen.

Weiterhin ist unklar, ob es sich nur um eine Funktion für die S-Klasse-Geräte handelt, oder ob vielleicht auch die neue A-Klasse darauf zugreifen kann. Dort wäre eine detaillierte Akkudiagnose auch sehr praktisch.