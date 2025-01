Für das Galaxy S25: MagSafe-Hülle macht Handy zum Lade-Wunder

Samsung hat für seine Galaxy-S25-Handys spezielle Hüllen vorgestellt, die es in sich haben. Da die Smartphones für den kabellosen Ladestandard Qi2 vorbereitet sind, kann Zubehör à la MagSafe verwendet werden. Qi2-Ladegeräte sind auch direkt beim Hersteller erhältlich.

Galaxy S25: Magnetische Hüllen und Qi2-Ladegeräte

Passend zur S25-Serie bringt Samsung neues Zubehör auf den Markt. Das transparente Clear Magnet Case ist bereits in einigen Ländern vobestellbar – unter anderem auch in Deutschland. Es ermöglicht die Nutzung von magnetischem Zubehör, ähnlich dem MagSafe-System von Apple (Quelle: Samsung).

In Deutschland kostet das Clear Magnet Case zu Beginn 17,45 Euro. Später will Samsung dafür 34,90 Euro haben. Mit der Auslieferung wird am 4. Februar 2025 beginnen.

Neben der Hülle bietet Samsung auch diverses Ladezubehör an, wenn auch zunächst nicht in Deutschland. Ein magnetisches, kabelloses Ladegerät ist in den USA für umgerechnet 28,85 Euro erhältlich. Für Autofahrer gibt es eine magnetische Ladehalterung zum Preis von 67,33 Euro.

Das Highlight ist jedoch das magnetische 3-in-1-Ladegerät, das Smartphone, Smartwatch und Kopfhörer gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Dieses Multitalent kostet umgerechnet 125,04 Euro.

Nicht nur Samsung selbst, sondern auch Zubehörhersteller wie Otterbox haben bereits magnetische Hüllen für die Galaxy S25-Serie auf den Markt gebracht (bei Otterbox ansehen). Diese Hüllen gibt es in verschiedenen Ausführungen, von schlicht bis besonders robust.

Qi2: Neuer Standard für kabelloses Laden

Mit Qi2 setzt Samsung auf den neuesten Standard für kabelloses Laden. Dieser verspricht nicht nur eine verbesserte Ladeeffizienz, sondern auch eine präzisere Ausrichtung des Smartphones auf dem Ladegerät.

Nutzer können davon ausgehen, dass in Zukunft eine Vielzahl von Qi2-kompatiblen Ladegeräten auf den Markt kommen wird, die perfekt mit der Galaxy S25-Serie harmonieren – vorausgesetzt, eine entsprechende magnetische Hülle ist vorhanden.

Mehr zu den Galaxy-S25-Handys seht ihr im Video:

