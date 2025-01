Konkurrenz für Apple Vision Pro: Das kann Samsungs XR-Headset

Samsung hat seinen Einstieg in den XR-Markt offiziell gemacht: Das neue Headset erinnert dabei in Design und Funktion stark an Apples Vision Pro. Samsung verspricht ein Extended-Reality-Gerät für besonders immersive Erlebnisse über Android XR.

Project Moohan: Samsung zeigt sein XR-Headset

Kurz nach der Vorstellung der neuen Galaxy-S25-Serie hat Samsung noch ein weiteres Ass im Ärmel. Erstmals gab es das noch namenlose Extended-Reality-Headset des Konzerns zu sehen. Der gezeigte Prototyp des Project Moohan ist Samsungs erster Vorstoß in den XR-Bereich – Apple hat mit seiner Vision Pro bereits vorgelegt.

Im Gegensatz zu Apple setzt Samsung auf das von Google entwickelte Android XR, das speziell für den Einsatz in erweiterten Realitäten vorgesehen ist. Nutzer können hier Apps in virtuellen Fenstern mit Fingerbewegungen bedienen. Hier dürften sich die Unterschiede zu Apples Variante in Grenzen halten.

Technisch soll das XR-Headset mit zwei OLEDoS-Displays (OLED on Silicon) punkten. Eine hohe Bildwiederholrate soll für eine besonders immersive Darstellung sorgen. Wie viele Bilder pro Sekunde in welcher Auflösung möglich sind, behält Samsung allerdings noch für sich. Fest steht: Mehrere Kameras zeichnen Augen- und Handbewegungen sowie die Umgebung auf. Das Gefühl für den physischen Raum sollen die Nutzer dabei nicht verlieren.

So sieht Samsungs XR-Headset aus. (© SamMobile)

Auch die Chip-Frage ist bereits geklärt. Im Inneren des Samsung-Headsets sorgt der Snapdragon XR2+ Gen 2 von Qualcomm für die nötige Leistung. Er ist ebenfalls speziell für XR-Anwendungen optimiert und kann bis zu 12 Kameras gleichzeitig steuern. Unterstützt wird er von 16 GB RAM. Für kabellose Verbindungen sorgen Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7. Wie es um den Akku bestellt ist, bleibt ein Geheimnis (Quelle: SamMobile)

Samsungs XR-Headset soll rund 2.000 Euro kosten

Samsungs XR-Headset ruft unweigerlich Vergleiche mit Apples Vision Pro hervor – von der geplanten Funktionalität bis hin zur verwendeten Technologie. Samsung hofft wohl, mit Android XR ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen und vielleicht eine breitere Nutzerbasis anzusprechen. Ob das gelingt, wird auch vom Preis abhängen. Das XR-Headset von Samsung soll rund 2.000 Euro kosten. Wann und wo es erscheint, ist nicht bekannt.

Das solltet ihr zur Vision Pro wissen:

