Samsung Galaxy S25: Display-Größe, Auflösung & Bildrate

Das Samsung Galaxy S25 gibt es wohl wie üblich in 3 unterschiedlichen Variationen. Hier zeigen wir die bekannten Display-Größen, die Auflösungen und die Bildwiederholraten des S25, S25 Plus und S25 Ultra.

Galaxy S25: Größe, Auflösung & Wiederholrate

Noch bevor die Samsung-Galaxy-S25-Reihe veröffentlicht wurde, haben technische Leaks alle wichtigen Daten verraten: Demnach ähneln sich die Displays des S25, S25 Plus und S25 Ultra sehr stark – bis auf die Größe und die Auflösung. Ansonsten haben alle Modelle eine Bildwiederholrate von 120 Hz für sehr flüssige Animationen. Die maximale Helligkeit von 2.600 Nits bewirkt, dass ihr das Smartphone auch im Sommer gut ablesen könnt. Zum Vergleich: Wenn die Nits unter 1.000 sinken, fällt das Ablesen im Sonnenschein schon schwer.

S25 S25 Plus S25 Ultra Größe (Diagonale) 6,2 Zoll

(15,75 cm) 6,7 Zoll

(17,02 cm) 6,8 Zoll

(17,27 cm) Auflösung 2.380 × 1.080 Pixel 3.120 × 1.440 Pixel 3.120 × 1.440 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 120 Hz 120 Hz Max. Helligkeit 2.600 Nits 2.600 Nits 2.600 Nits

Im Vergleich zur Galaxy-S24-Reihe ändert sich also so gut wie nichts. Die Auflösungen, Bildwiederholraten und die Spitzenhelligkeiten bleiben gleich. In diesen Farben könnt ihr das Samsung Galaxy S25, Plus und Ultra übrigens kaufen:

Display-Technologie: Was bedeutet „Dynamic Amoled 2X“ beim Galaxy S25?

Laut Leaks haben alle Galaxy-S25-Smartphones ein Display mit „Dynamic Amoled 2X“-Technologie. Das ist eine von Samsung entwickelte Display-Technologie, welche Bildqualität, Darstellung und Sehkomfort verbessert:

Höhere Bildrate: „Dynamic Amoled 2X“ unterstützt hohe Bildwiederholraten bis zu 120 Hz. Dadurch wirken die Animationen im Android-Betriebssystem sehr flüssig und angenehm für das Auge. Verbesserte Helligkeit/Kontrast: Das Display lässt sich bei Tageslicht durch besseren Kontrast und mehr Helligkeit sehr gut ablesen. HDR10+ Unterstützung: HDR10+ wird unterstützt. Dadurch können mehr Farben dargestellt werden, um das Bild lebendiger und dynamischer wirken zu lassen. Weniger Blaulichtemission: Displays mit dieser Technologie sind darauf ausgelegt, Blaulichtemission zu verringern wodurch die Augen (insbesondere am Abend und in der Nacht) geschont werden. Energieeffizienz: Trotz der besseren Leistung sind Dynamic „Amoled-2X-Displays“ meistens energieeffizienter, was zu einer besseren Akkulaufzeit bei den S25-Modellen führen kann.

Ob man das Samsung Galaxy S25 endlich wieder per microSD-Karte erweitern kann, erklären ihr hier:

