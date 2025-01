Nicht nur das Galaxy S25, Plus und Ultra: Samsung hat noch ein Ass im Ärmel

Samsung stellt heute mit dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra die lang erwarteten Nachfolger der Galaxy-S24-Serie vor. Zu diesen ist im Grunde schon alles geleakt worden. Auf dem Event könnte Samsung aber auch noch eine echte Überraschung zeigen. Es könnte nämlich ein komplett neues Produkt zu sehen geben.

Zeigt Samsung heute die eigene XR-Brille?

Wie Business Korea berichtet, plant Samsung möglicherweise die erste Live-Präsentation seines XR-Headsets „Project Moohan“ während des heutigen Galaxy-Unpacked-Events. Neben ersten Hands-on-Erfahrungen könnten die Besucher auch exklusive Teaser-Videos des neuen Wearables zu sehen bekommen. Bislang hielt sich der Tech-Gigant mit Details zu seinem Mixed-Reality-Projekt sehr bedeckt. Wir wissen also nicht, was die Apple-Vision-Pro-Alternative kann.

Für die Entwicklung des XR-Headsets hat sich Samsung prominente Unterstützung geholt. Google steuert mit Android XR ein speziell entwickeltes Betriebssystem bei, während Qualcomm vermutlich den leistungsstarken Snapdragon-XR2-Gen-2-Chip liefert. Diese Kombination verspricht eine starke Performance für Mixed-Reality-Anwendungen. Erste bekannte Features sind die Integration in Googles „Find My Device“-Dienst sowie zwei verschiedene App-Viewing-Modi.

Samsung möchte Apple Konkurrenz machen

Mit „Project Moohan“ steigt Samsung in einen zunehmend umkämpften Markt ein. Apple hat seine 4.000 Euro teure Vision Pro bereits länger auf dem Markt, Meta ist mit der Quest 3 bereits erfolgreich. Samsung könnte mit seiner Expertise bei Displays und Mobile Computing sowie der engen Google-Partnerschaft wichtige Vorteile haben.

Einen wirklichen Durchbruch gab es aber bisher bei keinem Hersteller. Es wird also spannend sein, was Samsungs XR-Brille kann und wie viel sie am Ende kostet.

Das kann die Apple Vision Pro:

