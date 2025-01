Samsung legt sich mit Netflix an: Kunden erhalten über 4.000 Stunden neuen Serien-Content gratis

Samsung baut den hauseigenen Streaming-Service Samsung TV Plus weiter aus. In naher Zukunft will der Konzern seinen Kunden mehr als 4.000 Stunden koreanische Serien, Konzerte, Interviews und Musikvideos kostenlos zur Verfügung stellen. Mit dieser Content-Offensive setzt Samsung vor allem Netflix unter Druck.

Samsung will Europa mit K-Content erobern

Koreanische Serien sind auf Netflix ein großer Hit. Auch abseits von solchen Mega-Erfolgen wie Squid Game erfreuen sich viele User an K-Content. Gemeint sind damit koreanische Dramen, Thriller oder romantische Beziehungskomödien – Hauptsache koreanisch muss es sein.

Aus diesem Grund will Samsung auch den europäischen Markt noch stärker mit solchen Inhalten versorgen. Dank einer neuen Partnerschaft mit dem Medienunternehmen CJ ENM bekommen Samsung-Kunden in naher Zukunft über 4.000 Stunden neuen K-Content. Die neuen Produktionen, darunter Musikvideos, Konzertaufnahmen von berühmten K-Pop-Bands oder fiktionale Stoffe sind dann über den Streaming-Service Samsung TV Plus abrufbar.

Wer also Fernseher, Smartphone oder Tablet von Samsung benutzt, kann auf diese ganzen neuen Formate und Serien kostenlos zugreifen. Der Streaming-Anbieter finanziert sich über Werbung.

Der Plan von Samsung sieht es vor, in den nächsten Monaten und Jahren zu einem der größten Anbieter für koreanischen Content in Europa zu werden.

Eine Pressesprecherin von Samsung sagt dazu:

K-Content hat sich von einem Nischeninteresse zunehmend zu einem der beliebtesten und am schnellsten wachsenden Genres weltweit entwickelt. Mit Samsungs koreanischen Wurzeln bringen wir die idealen Voraussetzungen mit, um unserem globalen Publikum den Zugang zu außergewöhnlichen K-Content-Erlebnissen zu eröffnen (Quelle: DWDL ).

Samsung bietet auch US-Serien gratis an

Samsung will sich aber nicht nur über koreanischen Content profilieren. Dank einer Partnerschaft mit Paramount Pictures bietet das Unternehmen neuerdings auch beliebte US-Serien wie Yellowstone kostenlos auf Samsung TV Plus an.

