Samsung Galaxy S25: Akkuleistung und -Laufzeit

Das Galaxy S25 gibt es wieder in drei Varianten und sie alle unterscheiden sich natürlich auch hinsichtlich des Akkus. Das Galaxy S25 Ultra soll eine Leistung von 5.000 mAh mitbringen und kann mit 45 W geladen werden.

Social Media, Messenger und Hintergrundapps fressen immer mehr Strom, sodass die Akkukapazität neuer Geräte immer wichtiger wird. Und wenn der Saft ausgeht, müssen sie sich schnell wieder laden lassen. Das Galaxy S25, das Galaxy S25 Plus sowie das Galaxy S25 Ultra sind mit recht starken Akkus ausgestattet und zwei der Geräte könnt ihr sogar mit 45 Watt laden. Auf genauere Werte zum S25 Slim warten wir noch.

Das sind die Akkus des Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra

Verschiedene Quellen – wie etwa Arsène Lupin – berichten bereits ausführlich über die Spezifikationen der S25-Modelle.

Modell Akku-Kapazität Ladegeschwindigkeit S25 4.000 mAh 25 Watt S25 Plus 4.900 mAh 45 Watt S25 Ultra 5.000 mAh 45 Watt

Die 5.000 mAh des Samsung Galaxy S25 Ultra sollen dabei für rund 31 Stunden Dauervideos reichen, wie etwa Leaks von @Ravikumar zeigen:

Das sind allerdings vermutlich eher Werbeversprechen, ähnlich dem Spritverbrauch von Autos. Beim Ultra hat sich damit die Akkuleistung seit dem S20 nicht mehr geändert. Dasselbe trifft auf die Ladegeschwindigkeit zu.

Beim „normalen“ Galaxy S25 gab es immerhin einen kleinen Zuwachs seit dem S22: Statt 3.700 mAh hat es nun 4.000 mAh – wie zuvor das Galaxy S21. Und die Akkukapazität des S25 Plus ist seit dem S23 Plus von 4.700 auf 4.900 mAh gestiegen.

Samsung scheint an die Grenze dessen gestoßen zu sein, was sie in den Geräten unterbringen können, ohne auf andere Teile zu verzichten.

Dass die Geräte trotz gleicher Akkugröße nun etwas länger durchhalten sollen, ist entweder einer besseren Software geschuldet oder eine Werbelüge. Wie lang die Laufzeit dieser Smartphones tatsächlich ist, hängt wesentlich von der Art der Nutzung ab. Doch dass es hinsichtlich der Akkus auch größer geht, haben uns unter anderem das OnePlus 13 (6.000 mAh) bereits gezeigt.

