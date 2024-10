OnePlus 13: China-Handy soll geniale Funktion vom iPhone übernehmen

OnePlus verkauft seine Smartphones zwar aktuell wegen eines neuen Patentstreits wieder nicht in Deutschland, doch das hält das chinesische Unternehmen nicht davon ab, jetzt schon zu verraten, was euch beim nächsten Top-Smartphone erwartet. Dabei orientiert sich OnePlus am iPhone von Apple – zumindest ganz grob.

OnePlus 13 mit MagSafe

Eine der coolsten Funktionen des iPhones ist das MagSafe-System. Auf der Rückseite des Apple-Handys sind Magnete um die Ladespule angeordnet, die Ladegeräte und Zubehör auf magische Weise in Position halten. Obwohl der Standard mit Qi2 eigentlich für alle freigegeben wurde, hat das in der Form bisher noch kein Hersteller von Android-Smartphones übernommen – bis jetzt. OnePlus könnte das mit der neuen Generation ändern.

OnePlus-Präsident und COO Kinder Liu hat auf Weibo eine eigentlich private Konversation mit einem Fan geteilt. Dieser hatte gefragt, ob es für das nächste OnePlus-Handy wieder eine Bambus-Hülle geben wird. Das verneinte er, verriet aber gleichzeitig, dass es eine Hülle mit Holzmaserung geben wird, in der eine „magnetische Saugfunktion“ integriert wird – so die Übersetzung vom Chinesischen ins Deutsche (Quelle: AndroidPolice).

Damit dürfte gemeint sein, dass für das OnePlus 13 eine Hülle angeboten wird, die über eine MagSafe-Halterung verfügt. In Kombination mit Qi2 könnte das Handy MagSafe-Zubehör nutzen. Sei es zum Laden per Powerbank, Ladegerät oder um Zubehör wie einen Kreditkartenhalter zu befestigen.

Ähnliches Zubehör gibt es schon

Eigentlich hätten jetzt viele erwartet, dass OnePlus die MagSafe-Halterung wie Apple direkt ins Handy integriert. Das passiert wohl nicht. Am Ende läuft es wohl auf eine Lösung hinaus, die ihr jetzt schon nutzen könnt. Ich habe beispielsweise für das Pixel 9 Pro XL eine MagSafe-Hülle geholt, an der ich eine Anker-MagSafe-Powerbank nutze. Und das funktioniert wunderbar.

Es wird interessant sein zu sehen, ob OnePlus noch etwas besser macht. Vielleicht wird das System in irgendeiner Weise noch optimiert. Bleibt nur zu hoffen, dass bis zur Markteinführung des OnePlus 13 die Patentstreitigkeiten in Deutschland beigelegt sind.

Wir hatten uns eigentlich gefreut, dass OnePlus zurück ist:

