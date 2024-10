Samsung steht sich beim Galaxy S25 selbst im Weg – zu eurem Vorteil

Samsung arbeitet im Hintergrund aktuell auf Hochtouren, um die kommenden Galaxy-S25-Smartphones rechtzeitig zu Beginn des kommenden Jahres an den Start zu bringen. Dabei steht das Unternehmen vor einem unerwarteten Problem, das sich für Kundinnen und Kunden aber als Glücksfall erweisen könnte.

Samsung hat Probleme mit dem Exynos-Chip

In den letzten Wochen und Monaten hieß es immer wieder, dass die Galaxy-S25-Modelle alle mit dem Snapdragon-Chip von Qualcomm erscheinen. Dann sollten das normale Galaxy S25 und S25 Plus doch wieder mit einem Exynos 2500 ausgestattet sein. Nun wird das Thema nach einem Bericht von Business Korea erneut in den Fokus gerückt. Samsung hat wohl Probleme bei der Produktion des neuen Chips.

Demnach soll die Ausbeute in der Fertigung besonders schlecht ausfallen und für Samsung im Hinblick auf den Einsatz des Exynos 2500 in den Galaxy-S25-Modellen zu einer echten Herausforderung werden. Im schlimmsten Fall müsste Samsung auf den Einsatz des Chips verzichten oder weniger Regionen mit einem Exynos-Modell ausstatten.

Was für Samsung schlecht ist, könnte für euch gut sein. Der Snapdragon 8 Gen 4 oder Elite ist nach aktuellen Informationen der bessere Chip und kommt garantiert im Galaxy S25 Ultra zum Einsatz. Durch die Probleme könnte der Chip auch in den anderen Modellen verbaut werden – was für euch ein Vorteil wäre.

Chip-Einsatz weiterhin unklar

In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über den Chip, den Samsung in den Galaxy-S25-Smartphones einsetzen könnte. Bestätigt ist noch nichts, denn die Präsentation findet frühestens Anfang 2025 statt. Spätestens dann erfahrt ihr, ob der Exynos-Chip im Galaxy S25 steckt oder doch das Modell von Qualcomm. Ein einheitlicher Chip in allen Versionen wäre definitiv wünschenswert. Wenn es dann noch das bessere Modell ist, umso besser.

Samsung hat gerade erst ein neues Modell des Samsung Galaxy S24 eingeführt:

