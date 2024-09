Samsung Galaxy S25: Das Chaos ist perfekt

Samsung wird die Galaxy-S25-Smartphones Anfang 2025 offiziell vorstellen. In letzter Zeit mehren sich die Leaks und Informationen zu den kommenden Top-Modellen. Dabei widersprechen sich die Quellen teilweise massiv, sodass es jetzt in einem Punkt zum totalen Chaos kommt.

Samsung Galaxy S25: Exynos oder Snapdragon?

Das Hin und Her beim Chip der kommenden Galaxy-S25-Smartphones geht weiter. Nachdem es vor Monaten hieß, dass nur das Galaxy S25 Ultra den Snapdragon 8 Gen 4 von Qualcomm erhält, gab es kürzlich gute Nachrichten. Angeblich soll Samsung seine Strategie geändert haben. Alle Galaxy-S25-Modelle erhalten den Snapdragon 8 Gen 4 und der Exynos-Chip wird auf die Falt-Handys abgewälzt. Nun gibt es wieder Anzeichen für das Gegenteil.

Laut SamMobile wurde jetzt ein unbekanntes Gerät mit Exynos 2500 und High-End-Ausstattung gesichtet. Dabei soll es sich um ein Galaxy S25 handeln. Es könnte aber auch nur ein Exynos-Referenzdesign sein, das mit dem neuen Exynos 2500 arbeitet. Nachdem also nach der letzten News alles klar schien, ist nun wieder alles offen.

Die Galaxy-S25-Smartphones könnten alle mit dem Snapdragon 8 Gen 4 von Qualcomm ausgestattet sein. Es könnte aber auch so sein wie mit den aktuellen Modellen. Das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus könnten den Exynos 2500 erhalten und nur das Ultra-Modell den besseren Snapdragon 8 Gen 4.

Samsung Galaxy S25 Ultra verändert sich

Besonders das Galaxy S25 Ultra soll sich optisch im Vergleich zum aktuellen Modell deutlich verändern. Erste Bilder und ein Video zeigen, dass Samsung sich beim Rahmen an Apple orientiert. Das hat auch Google schon mit den Pixel-9-Handys gemacht. Es wird also spannend sein zu sehen, welchen Weg Samsung bei der neuen Generation einschlägt. Zu lange müsst ihr auf die Präsentation nicht mehr warten. In einigen Monaten geht es los.

