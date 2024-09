Besser spät als nie: Samsung Galaxy S25 Ultra erhält längst überfällige Funktion

Samsung wird das Galaxy S25 Ultra zwar erst Anfang 2025 offiziell vorstellen, doch schon jetzt tauchen immer mehr neue Details zum Smartphone auf. Dieses Mal geht es um eine Funktion, die Apple beim iPhone schon seit Jahren anbietet. Das neue Ultra-Modell soll nun auch auf den Zug aufspringen. Eine große Frage bleibt trotzdem offen.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Satellitenmodem

Seit dem iPhone 14 integriert Apple eine SOS-Notruffunktion über Satelliten in seinen Handys. Huawei ist zwar relativ schnell auf den Zug aufgesprungen, bietet diese Funktion aber nur in China an. Ähnlich sieht es bei Google mit dem Pixel 9 Pro (XL)aus. Hier ist die Funktion nur in den USA aktiv. Nun soll Samsung zumindest im Galaxy S25 Ultra ebenfalls eine Satellitenfunktion verbauen (Quelle: GSMArena).

Das kommende Ultra-Smartphone von Samsung wurde nämlich bei der CCC-Zertifizierung in China entdeckt. Dort wird bestätigt, dass sich das Handy weiterhin nur mit maximal 45 Watt laden lässt. Zudem wird enthüllt, dass das Handy über ein Satellitenmodem verfügt. Damit könnten dann wie bei Apple Notrufe möglich sein, wenn keine traditionelle Verbindung zum Mobilfunknetz besteht.

Notruf per Satelliten auch in Deutschland?

Die große Frage wird am Ende sein, ob die Funktion auch wirklich in Europa und somit in Deutschland aktiviert wird. Zuletzt sind viele neue Smartphones sehr fragmentiert, was die Hard- und Software angeht. Bestes Beispiel sind die Pixel-9-Handys von Google. Diese bieten viele KI-Funktionen und eine Satellitenfunktion, die jedoch nicht in Deutschland genutzt werden können.

Es wird also spannend sein zu sehen, ob Samsung der erste Android-Hersteller wird, der mit dem Galaxy S25 Ultra eine Satellitenkommunikation in Europa und Deutschland ermöglicht. Darauf kommt es aktuell nämlich an, denn neu ist die Technologie mittlerweile nicht mehr und wird auch in vielen anderen Geräten verbaut. Sie kann hierzulande halt nicht genutzt werden – außer ihr besitzt ein iPhone.

So funktioniert der Notruf per Satellit auf dem iPhone:

iPhone 14 – Notruf-SOS über Satellit

