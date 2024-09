Samsung-Tablet Galaxy Tab S10 enthüllt: Riesiges Leak verrät fast alles

Samsung plant zwei neue High-End-Tablets: das Galaxy Tab S10 Plus und das Galaxy Tab S10 Ultra. Beide sollen mit leistungsstarker Hardware und großen Displays punkten, wie ein neues Leak zeigt. Vor allem das Ultra-Modell sticht mit seinem riesigen 14,6-Zoll-Bildschirm hervor.

Galaxy Tab S10: Leak zu neuen Samsung-Tablets

Ein Samsung Galaxy Tab S10 wird es nicht geben, sondern lediglich eine Plus- und eine Ultra-Variante. Zu beiden Modellen sind vorab zahlreiche Informationen durchgesickert – inklusive Fotos. Am Design der Android-Tablets hat sich im Vergleich zum Vorgänger aber so gut wie nichts geändert.



Überraschend ist hingegen der Wechsel von Qualcomm zu MediaTek als Chiplieferant. Das Galaxy Tab S10 Ultra soll den neuen MediaTek Dimensity 9300+ erhalten, während das Plus-Modell auf den Dimensity 9300 setzt (Quelle: Android Headlines).



Auf der Rückseite befindet sich jeweils eine Dual-Kamera mit Weitwinkel (13 MP) und Ultra-Weitwinkel (8 MP). Das Ultra-Modell hat zusätzlich zwei 12-MP-Frontkameras in einer Display-Aussparung, während das Plus-Modell nur eine 12-MP-Selfie-Kamera besitzt. Die Gehäuse bestehen aus Aluminium und sind nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Das Ultra-Modell unterstützt Wi-Fi 7, das Plus-Modell Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.3 ist bei beiden Tablets an Bord.

Anzeige

Das Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (links) und die Plus-Variante. (© Android Headlines)

Das Galaxy Tab S10 Plus wird mit einem 12,4 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet sein. Es bietet bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und maximal 512 GB internen Speicher. Der Akku hat weiterhin eine Kapazität von 10.090 mAh. Beim Galaxy Tab S10 Ultra fällt das Display mit 14,6 Zoll noch größer aus. Hier verbaut Samsung zudem bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Speicherplatz. Auch der Akku fällt mit 11.200 mAh größer aus.

Anzeige

Galaxy Tab S10 Plus ab 1.119 Euro?

Nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Preise der neuen Tablets dürften sich im Premium-Segment bewegen. Für das Galaxy Tab S10 Plus mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz werden unbestätigten Berichten zufolge 1.119 Euro fällig (Quelle: WinFuture).



Das Ultra-Modell in gleicher Ausstattung soll in Deutschland bei 1.339 Euro starten. Zum Start werden beide Tablets in den Farben Moonstone Gray und Platinum Silver erhältlich sein. Ein genauer Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt.



Das halten wir vom aktuellen Modell:

Samsung Galaxy Tab S9: Besser als erwartet? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.