Tablet-Fans müssen stark sein: Samsung verwirrt mit Galaxy Tab S10

Samsung wird wohl noch in diesem Jahr die Nachfolger der Galaxy-Tab-S9-Tablets vorstellen. Die Gerüchteküche brodelt und jetzt werden neue Informationen bekannt. Samsung will demnach das Herz der Tablets austauschen. Aber nicht so, wie ihr es vermuten würdet.

Samsung Galaxy Tab S10 mit MediaTek-Chip erwartet

Samsung hat in diesem Jahr schon zwei Unpacked-Events veranstaltet, auf denen viele neue Geräte vorgestellt wurden. Die neuen Galaxy-Tab-S10-Tablets hat das Unternehmen aber nicht gezeigt. Laut letzten Informationen soll das erst im vierten Quartal 2024 passieren. Nun sind Details aufgetaucht, die viele Samsung-Fans überhaupt nicht gut finden dürften. Samsung soll bei den teuren High-End-Tablets nämlich den Chip ändern. Nicht etwa zum eigenen Exynos-Chip, sondern zu einem von MediaTek:

Statt dem eigentlich erwarteten Snapdragon 8 Gen 3 würdet ihr den MediaTek Dimensity 9300+ erhalten. Und das nicht nur im Galaxy Tab S10 und Galaxy Tab S10 Plus, sondern auch im Galaxy Tab S10 Ultra. Dem Leaker Ice Universe zufolge ist der MediaTek-Chip ein solides Modell mit guter Leistung. Laut ihm soll das keine schlechte Entscheidung sein.

Viele Samsung-Fans dürften das anders sehen. Samsung nutzt in teuren High-End-Produkten eigentlich nur Exynos- und Snapdragon-Chips. Nur in sehr günstigen Modellen kommt hin und wieder ein MediaTek-Chip zum Einsatz.

Zuletzt hat Samsung etwas günstigere Tablets vorgestellt:

Neue Samsung-Tablets mit sieben Jahren Update-Garantie?

Die große Frage wird sein, ob MediaTek für seinen Chip den gleichen Firmware-Support bieten kann, wie es bei Exynos- und Qualcomm-Chips der Fall ist. High-End-Produkte von Samsung erhalten mittlerweile sieben Jahre Software-Updates, einschließlich neuer Android-Version. Dafür muss die Firmware des Chips aber verfügbar sein.

Ob der MediaTek-Chip etwas taugt, wird sich noch zeigen müssen. Nicht umsonst setzen fast alle Hersteller im High-End-Bereich auf Qualcomm. Ein direkter Vergleich der Leistung, Effizienz und Wärmeentwicklung könnte mit der neuen Tablet-Generation von Samsung ganz spannend werden, wenn sich das Gerücht mit dem MediaTek-Chip bestätigt.