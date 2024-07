Blamage für Samsung? Neue Galaxy Buds machen schon vorm Start Ärger

Samsungs neue Galaxy Buds haben offenbar Qualitätsprobleme. Der Vorverkauf ist in mehreren Ländern verschoben worden, wofür sich der Hersteller bereits entschuldigt hat. In Deutschland sollen die Galaxy Buds 3 Pro nun erst Mitte August erhältlich sein.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro mit Problemen

Samsung hat die Veröffentlichung seiner Galaxy Buds 3 Pro verschoben. Probleme mit den Silikon-Ohrstöpseln haben offenbar dazu geführt, dass das Unternehmen die Mini-Kopfhörer nicht wie geplant am 24. Juli auf den Markt bringen will.

Stattdessen sollen die neuen Pro-Buds für 249 Euro erst Mitte bis Ende August in den Handel kommen. Im deutschen Online-Shop von Samsung ist von einem „voraussichtlichen Versand“ ab dem 16. August die Rede (Quelle: Samsung). Bei Amazon wird nun der 31. August als frühestmöglicher Liefertermin angegeben. Eine Vorbestellung ist aber weiterhin möglich.

Der Grund für die Verschiebung liegt vermutlich in der Konstruktion der Silikon-Ohrstöpsel. Diese können beim Herausnehmen leicht beschädigt werden. Mehrere Besitzer berichteten, dass die Stöpsel beim Entfernen eingerissen sind (Quelle: Android Authority). Die Galaxy Buds 3 Pro werden zwar mit Ersatz-Ohrstöpseln geliefert, die haben jedoch eine andere Größe.

Bei unserem Test der Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro ist das Problem nicht aufgetreten:

Samsung Galaxy Buds 3 Pro im Test

auf YouTube

Galaxy Buds: Samsung entschuldigt sich

In einer offiziellen Stellungnahme hat sich Samsung bereits für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Kunden, die bereits Probleme mit ihren Galaxy Buds 3 Pro haben, sollen sich an den Support wenden. Samsung bietet einen Umtausch oder eine Rückerstattung an. Das Unternehmen verspricht, die Qualitätskontrolle zu verbessern, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.

Außerdem hat Samsung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, wie Nutzer die Silikon-Ohrstöpsel entfernen können, ohne sie zu beschädigen (Quelle: Samsung Korea)

