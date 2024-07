Galaxy Watch 9: Samsung plant riesiges Smartwatch-Upgrade

Samsung hat zwar gerade erst neue Smartwatches vorgestellt, doch das südkoreanische Unternehmen soll bereits an der nächsten Revolution arbeiten. Konkret geht es dabei um den Akku, den Samsung gegen einen neuen mit anderer Technologie austauschen könnte. Das hätte viele Vorteile.

Samsung will Festkörperakkus in Smartwatches verbauen

Samsung soll bereits seit längerer Zeit an Festkörperakkus (Solid State Batterys) arbeiten, die in Zukunft in verschiedenen Geräten zum Einsatz kommen sollen. Lange wurde vermutet, dass Samsung den Anfang mit Smartphones machen möchte. Doch nun sieht es danach aus, als ob Samsung Smartwatches vorzieht. Schon ab 2026 und mit der Galaxy Watch 9 oder Galaxy Watch Ultra 2 könnte Samsung einen Festkörperakku statt einen Lithium-Ionen-Akku verwenden (Quelle: SamMobile).

Ein Festkörperakku hat viele Vorteile gegenüber einem Lithium-Ionen-Akku:

Die Energiedichte ist um 60 bis 80 Prozent höher, sodass bei gleicher Größe eine höhere Kapazität erreicht werden kann.

Festkörperakkus lassen sich sehr viel schneller aufladen als Lithium-Ionen-Akku.

Die Lebensdauer von Festkörperakkus im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus ist doppelt so hoch.

Zudem sind die Festkörperakkus viel sicherer.

Samsung dürfte mit Sicherheit nicht alle Vorteile eines Festkörperakkus in einer Galaxy Watch 9 oder Galaxy Watch Ultra 2 ausschöpfen. Das Unternehmen lädt Lithium-Ionen-Akkus viel langsamer, als es die Technik eigentlich erlauben würde. Entsprechend könnte die hohe Ladegeschwindigkeit gar nicht ausgeschöpft werden.

Festkörperakkus sind schon im Einsatz

Ich hatte selbst schon erste Erfahrungen mit einer Semi-Solid-State-Batterie von Zendure in einer riesigen Powerstation gesammelt. Die Kapazität lag dort trotz gleicher Gehäusegröße bei 6,4 kWh statt 4,6 kWh. Die Lebensdauer soll mit dem Akku auch höher ausfallen. Wenn die Technologie so viele Vorteile besitzt, dann würde es absolut Sinn machen, diese in mehr Geräten wie Smartwatches und Smartphones einzusetzen. So ließe sich die Akkulaufzeit und Lebensdauer der Geräte verlängern. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten.

