Brandgefahr: Ikea ruft praktisches Gadget zurück

Wer eine Powerbank von Ikea besitzt, sollte genau hinsehen: Einige Chargen des beliebten tragbaren Akkus „Varmfront“ sind dem Hersteller zufolge nicht sicher. Es besteht schlimmstenfalls Brandgefahr. Ob ihr eines der betroffenen Produkte zuhause habt, könnt ihr ganz leicht selbst herausfinden.

Brandgefahr durch Powerbanks: Ikea ruft Varmfront-Modelle zurück

Ikea ruft seine Varmfront-Powerbanks zurück. Wer eines der Modelle mit einer Speicherkapazität von 10.400 mAh oder 5.200 mAh besitzt, sollte daher jetzt ganz genau hinschauen und diese im Zweifel nicht weiter benutzen. Laut Ikea besteht „erhöhtes Brandrisiko aufgrund eines isolierten Herstellungsfehlers“.

Wenn ihr eine Varmfront-Powerbank von Ikea zuhause habt, könnt ihr leicht herausfinden, ob euer Modell von dem Rückruf betroffen ist. Denn Ikea hat die Herstellungschargen, bei denen der Produktionsfehler aufgetreten ist, genau gekennzeichnet.

Diese Varmfront-Modelle von Ikea sind betroffen:

Varmfront-Powerbank mit 10.400 mAh Speicherkapazität mit den Datumsstempeln (JJWW):

2313

2316

2318

2319

Varmfront-Powerbank mit 5.200 mAh Speicherkapazität mit den Datumsstempeln:

2318

2319

2322

Der Datumsstempel befindet sich auf der Rückseite der Powerbanks:

Ikea zeigt an der Powerbank Varmfront mit 10.400 mAh Akkukapazität, wo ihr den Datumsstempel finden könnt. (Bildquelle: Ikea)

Kunden, die von dem Rückruf betroffen sind, können die potenziell beschädigten Powerbanks in allen Einrichtungshäusern von Ikea zurückgeben. Dabei wird der volle Kaufpreis erstattet.

In der Regel ist bei Rückrufen auch die Vorlage eines Kaufbelegs oder Kassenbons nicht notwendig. Ikea macht dazu allerdings keine Angaben. Wer mehr zum Rückruf wissen will, kann sich direkt bei Ikea telefonisch erkundigen. Die Möbelhaus-Kette gibt dafür die Telefonnummer 0800-2255453 an.

Bei Amazon und AliExpress verkauft: Weitere Powerbanks zurückgerufen

Auch Powerbanks vom bekannten Hersteller Baseus werden aktuell zurückgerufen. Betroffen sind die Modelle PPCXM06 (Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Bank 2022) und PPCXW06 (Baseus Magnetic Wireless Charging Power Bank). Beide Modelle haben eine Akkukapazität von 6.000 mAh und eine maximale Ausgangsleistung von 20 W.

Auch bei den Baseus-Powerbanks besteht erhöhte Brandgefahr. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um einen freiwilligen Rückruf (Quelle: Baseus). Betroffen sind in diesem Fall aber offenbar die gesamten Modellreihen, nicht nur einzelne Chargen.

Ein sauberes Smartphone ist ein sicheres Smartphone:

Baseus ist kein Händler mit lokalen Niederlassungen in Deutschland. Um die Entsorgung der Geräte müssen sich Kunden daher selbst kümmern. Sie sollten aber auf keinen Fall weiter betrieben werden. Verkauft wurden die betroffenen Powerbanks sowohl über Amazon als auch bei AliExpress – und das bereits seit 2022. Entsprechend viele Geräte dürften im Umlauf sein.

Wer eine Baseus-Powerbank gekauft hat, kann über das Portal des Herstellers eine Rückerstattung von maximal 36 US-Dollar beantragen. Ursprünglich kosteten die Powerbanks bis zu 55 Dollar, was aktuell rund 50 Euro entspricht. Eine vollständige Erstattung ist das nicht.