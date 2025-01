Ikeas günstiger Handy-Helfer ist so praktisch, ich habe gleich zwei davon

Eine kabellose Ladestation für mein Handy durfte bei mir im Home-Office nicht fehlen. Und weil mir ein Modell von Ikea besonders gut gefällt, habe ich es mir etwas später gleich noch ein zweites Mal bestellt.

Handy im Home-Office laden: Dank Ikeas Nordmärke kein Problem

Wer dauerhaft im Home-Office arbeitet, weiß ein eigenes Arbeitszimmer zu schätzen. Auf diese Weise lässt sich Arbeit und Privates leichter trennen. Ein höhenverstellbarer Tisch, ein solider Schreibtischstuhl, passende Monitore + Halterung und ein Laptop-Ständer – schon ist der Arbeitsplatz grob eingerichtet.

Mir persönlich hat jedoch ein Platz gefehlt, auf dem ich mein Handy kabellos laden kann und dank dem ich auf einen Blick erkenne, ob ich etwas Wichtiges verpasst habe. Bei einer kurzen Ikea-Tour landete dann in der Markthalle beinahe beiläufig die Lösung für mein kleines Problem in meinem Einkaufswagen: Nordmärke (bei Ikea anschauen).

Die kleine kabellose Ladestation besitzt einen Unterbau aus Bambus und wird via festmontiertem USB-A-Kabel mit Strom versorgt. Die maximale Ladeleistung liegt bei lediglich 5 Watt. Aber ganz ehrlich: Mehr brauche ich im Home-Office nicht. Wenn ich mein Handy schnell mit Strom versorgen will, schließe ich es halt ans Kabel an.

NORDMÄRKE Ladehalter, kabellos - Bambus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2025 10:57 Uhr

Nordmärke ist offiziell mit allen Qi-fähigen Smartphones kompatibel. Vor allem iPhone-Nutzer berichten jedoch in den Bewertungen, dass der Ladevorgang bei ihnen des Öfteren abbricht. Wer also im Apple-Kosmos unterwegs ist, greift vielleicht besser zu einer Alternative (bei Amazon anschauen).

Mit meinem OnePlus 9 und dem Pixel 8 Pro (Test) hingegen hatte ich bisher nie Probleme – daran änderte auch der Einsatz einer Handyhülle nichts. Und da die Ladestation direkt via USB-A mit Strom versorgt wird, konnte ich sie ganz einfach an den USB-Port meines Flexispot E8 anschließen (bei Flexispot anschauen).

Und warum habe ich jetzt gleich zwei von den Ladestationen? Ganz einfach: Ich habe zwei Arbeitsplätze in meinem Arbeitszimmer. Und da ich mit Nordmärke so zufrieden war, habe ich mir für den zweiten direkt nochmal die gleiche kabellose Ladestation von Ikea besorgt. Da meine Schreibtische jeweils mit einer Bambusplatte ausgestattet sind, passen die Produkte auch designtechnisch ganz gut zueinander.

Ansonsten findet ihr bei Amazon entsprechende Alternativen mit anderem Look und etwas höherer Ladeleistung für kompatible Smartphones zu einem ähnlichen Preis – hier etwa ein Modell von Anker (bei Amazon anschauen).

Anker Induktive Ladestation, Qi-Zertifiziert – max. 10 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2025 07:43 Uhr

Ich bin auf jeden Fall mit der simplen Ladestation von Ikea zufrieden und kann sie jeden von euch nur wärmstens ans Herz legen.

