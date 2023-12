Home-Office einrichten: So wird Büro zu Hause erst richtig produktiv

© AVM Fritzbox 7590 (Bildquelle: GIGA) 21 / 28

Anzeige

Alles hängt am Internet. Wenn das heimische WLAN andauernd Probleme macht, dann wird das Home-Office zur Geduldsprobe. Deshalb unser Rat: Nicht am Router sparen! Die besten Modelle kommen vom Berliner Hersteller AVM, wie auch die Stiftung Warentest bestätigt hat. Sehr zu empfehlen ist die AVM FritzBox 7590 für DSL-Anschlüsse – mit knapp 210 Euro nicht gerade billig, aber dafür technisch überragend. Dank Multi-User MIMO gerade in Haushalten mit vielen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smart TV etc.) eine gute Investition.