Home-Office und Videokonferenzen prägen das Arbeitsleben vieler Menschen seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Und eine Sache wurde dabei ganz schnell klar: Nichts ist bei einem Video-Call so wichtig wie die Stummschaltung („Mute“). GIGA hat für euch 5 Bluetooth-Headsets und In-Ears recherchiert, die eine dedizierte Stumm-Taste besitzen.

Ich kann und will die Zahl an Video-Meetings, an denen ich seit Mitte 2020 teilgenommen habe, gar nicht zählen. Und ich habe mir sehr schnell die goldene Regel bei Videokonferenzen angeeignet: Mikro aus, wenn man nicht dran ist! Keiner will hören, wie ich mir noch schnell den Kaffee runterkippe, mein halbes Brötchen reinquetsche oder meinen Kindern, die schon im Treppenhaus sind, noch ein „habt einen wundervollen Tag!“ hinterher brülle. Bei Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet reicht ein Klick und niemand hört mich. Es gibt leider ein Problem: Will ich doch was sagen, muss ich mit der Maus auf die entsprechende Schaltfläche drücken. Was aber, wenn ich gerade zur Kaffeemaschine oder Toilette gegangen bin und plötzlich richtet jemand aus dem Call eine Frage an mich? Bisher bin ich ich dann immer schnell zum Rechner gehetzt, um zu antworten. Seitdem ich ein Bluetooth-Headset mit aktivierbarer Stummtaste benutze, gehört das Problem der Vergangenheit an. Die 5 besten Bluetooth-Headsets mit Mute-Funktion zeige ich euch jetzt.

1.Yamay Bluetooth-Headset

YAMAY Bluetooth Headset mit Stummtaste * Jetzt ab 41,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.3.2021 15:56 Uhr

Das Bluetooth-Headset von Yamay ist schön leicht, sodass euch auch nach mehrstündigen Video-Meetings kein Druckgefühl am Kopf entsteht. Es bietet eine aktive Geräuschunterdrückung und Multipunkt-Pairing, mit dem ihr zwei Geräte gleichzeitig mit dem Headset verbinden könnt. Nach maximal 18 Stunden Nutzung, muss das Headset von Yamay wieder an die Ladestation.

2.Jelly Comb Bluetooth-Headset

Jelly Comb Bluetooth Headset mit aktiver Stummschaltung * Jetzt ab 45,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.3.2021 15:26 Uhr

Die Firma Jelly Comb hat es während der Corona-Pandemie vor allem durch seine hervorragende und günstige Webcam in den Mainstream-Fokus geschafft. Auf Amazon wird auch das Bluetooth-Headset des Unternehmens für seine gute Klangqualität und stylishe Optik gelobt (4/5 Sternen bei knapp 1300 Bewertungen). Das Headset von Jelly Comb bietet aktive Geräuschunterdrückung und kann mit 2 Geräten gleichzeitig verbunden werden.

3.Poly Voyager 4220 Office

Poly Bluetooth-Stereo-Headset mit dynamischer Stummschaltung * Jetzt ab 214,89 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.3.2021 16:21 Uhr

Das Bluetooth-Headset Voyager 4220 Office von Poly ist das teuerste Modell in unserer Liste. Optisch kann man es kaum von einem On-Ear-Kopfhörer unterscheiden, den man auch für's Musik hören benutzen würde. Und tatsächlich eignet sich das Headset von Poly durch seinen HiFi-Stereo-Sound auch sehr gut als normaler Kopfhörer für Musik. Die Akkulaufzeit wird mit 12 Stunden für Gespräche und 15 Stunden für Musikwiedergabe angegeben.

4.Plantronics Voyager 6200 UC

Plantronics Bluetooth-Stereo-Headset mit Nackenbügel und dynamischer Stummschaltung * Jetzt ab 204,95 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.3.2021 16:18 Uhr

Plantronics ist in Businesskreisen seit vielen Jahren ein bekannter Player. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Produkte des Herstellers sehr gut verarbeitet sind und eine tolle Sprachqualität bieten. Mit dem Voyager 6200 UC entfernt sich Plantronics optisch vom klassischen Headset und orientiert sich an den Gewohnheiten der Verbraucher*innen. Herausgekommen ist ein In-Ear-Headset mit Nackenbügel. Der Nackenbügel erlaubt ein besonders komfortables Tragen und einen großen Akku.

5.Jabra Elite 75t

Jabra Elite 75t Earbuds mit Stummtaste * Jetzt ab 123,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 9.3.2021 15:53 Uhr

Kommen wir zu meinem Favoriten: Die Jabra Elite 75t. Es handelt sich dabei um einen der wenigen In-Ear-Kopfhörer (Earbuds) auf dem Markt, der eine physische Stummschalt-Taste besitzt. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie ein praktisches Ladecase, das eine Gesamt-Akkulaufzeit von 24 Stunden ermöglichen lange und störungsfreie Videokonferenzen.

Wenn ihr lieber kabelgebundene Headsets sucht, dann werft doch auch einen Blick in unsere Headset-Kaufberatung. Gamer haben bei Headsets wieder andere Ansprüche und können sich ausführlich in unserer Kaufberatung für Gaming-Headsets umsehen. Ich hoffe, dass euch diese Auswahl an Bluetooth-Headsets mit Stumm-Taste weitergeholfen hat und eure künftigen Videokonferenzen dadurch reibungsloser laufen werden.