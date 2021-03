Wie lange müssen wir noch auf das Pixel 5a warten? Der bekannte Insider Jon Prosser hat jetzt den Termin verraten, wann das günstige Google-Handy sein Debüt feiern soll. Zumindest auf den ersten Blick würde das Pixel 5a somit früher als erwartet erscheinen.

Mit seinen aktuellen Pixel-Smartphones hat sich Google aus dem Flaggschiff-Rennen verabschiedet. Statt sich mit den neuesten iPhones und Galaxy-Smartphones von Apple und Samsung zu messen, beschränkt sich der US-Konzern lieber auf die obere Mittelklasse und bietet gut ausgestattete Smartphones zu einem vergleichsweise kleinen Preis. Das Google Pixel 4a ist das Paradebeispiel dieser Entwicklung, das mit 349 Euro zu Buche schlägt. In wenigen Monaten soll das günstige Google-Handy einen Nachfolger erhalten.

Google Pixel 5a soll am 11. Mai vorgestellt werden

Das hat jetzt Jon Prosser verraten, der bekannte Insider und Kopf hinter dem YouTube-Kanal FrontPageTech. Zwar widmet sich Prosser vornehmlich Apple-Gerüchten, doch zum kommenden Pixel 5a verriet der hauptberufliche Geheimnisverräter jetzt den Vorstellungstermin: Am 11. Mai soll es soweit sein, so Prosser auf Twitter. Dann soll Google beim Pixel 5a die Hüllen fallen lassen und das Handy präsentieren. Bereits deutlich früher, nämlich im April, soll es außerdem eine neue Version der Google-Kopfhörer Pixel Buds geben.

Erst im August vergangenen Jahres hat Google das Pixel 4a vorgestellt. Mit der Präsentation des Nachfolgers bereits im Juni wäre der Suchmaschinenanbieter also früh dran – zumindest auf den ersten Blick. Tatsächlich sollte das Pixel 4a deutlich früher seine Premiere feiern, der Release wurde aber immer wieder nach hinten geschoben. Ursprünglich, das zeigt auch die Datumsangabe in den offiziellen Renderbildern des Geräts, sollte das Google-Handy bereits im Mai vorgestellt werden. Mit einem Mai-Release des Nachfolgers würde Google also lediglich zum bekannten Zeitrahmen zurückkehren, da auch das Pixel 3a im Mai 2019 das Licht der Welt erblickte.

Welche Ausstattung erhält das Google-Handy?

Mit welcher Ausstattung das Pixel 5a auf Käuferfang gehen wird, ist hingegen noch nicht bekannt und könnte für einige Überraschungen sorgen. Die bisherigen „a“-Versionen der Pixel-Reihe waren schließlich abgespeckte Varianten ausgewachsener Flaggschiff-Smartphones. Da das Pixel 5a an sich schon ein Mittelklasse-Handy ist, stellt sich die Frage, wo Google noch weitere Abstriche machen kann. Spätestens im Mai erhalten wir die Antwort.