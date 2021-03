Nachdem Microsoft bei der Desktop-Variante bereits auf den Geschmack gekommen ist, sind nun die mobilen Apps von Microsoft Office an der Reihe. Erste Bilder zeigen einen Dark Mode, der bei Word, Excel und PowerPoint auf Android-Smartphones eingestellt werden kann.

Microsoft Office Mobile für Android Facts

Microsoft Office: Dark Mode für Android-App geplant

Nutzer der mobilen Variante von Microsoft Office dürfen sich auf einen dunklen Modus für die Textverarbeitung Word, die Tabellenkalkulation Excel und das Präsentationsprogramm PowerPoint freuen. Twitter-Nutzer Alessandro Paluzzi zufolge, der sich näher mit Android-Apps von Microsoft beschäftigt, lässt sich der Dark Mode direkt in den Einstellungen von Microsoft Office aktivieren.

Neben einem klassischen sowie einem dunklen Modus bietet die mobile Variante von Microsoft Office auch an, den jeweiligen Systemstandard einfach zu übernehmen. Sollten Nutzer bei Android selbst also bereits einen Dark Mode eingestellt haben, dann erscheint auch Microsoft Office künftig in einer dunklen Variante. Vom Aussehen her handelt es sich um ein typisches dunkles Grau, für das sich unter anderem auch Google bei seinem Dark Mode entschieden hat.

So sieht der dunkle Modus bei Microsoft Office für Android-Handys aus:

Derzeit handelt es sich um einen frühen Test. Wann genau der Dark Mode bei Microsoft Office für Android-Smartphones offiziell startet, steht noch nicht fest.

Alessandro Paluzzi zufolge wird ein leeres Word-Dokument in der jetzigen Version weiterhin weiß angezeigt. Das könnte sich bei der finalen Version aber noch ändern. Auch bei der Desktop-Variante von Microsoft Word erstreckte sich der dunkle Modus zunächst nicht auf das Dokument selbst. Microsoft arbeitet aber daran, einen umfassenden Dark Mode bereitzustellen.

Tipps rund um Microsoft Word gibt es im Video:

Microsoft: Dark Mode für viele Android-Apps

Die mobile Büro-Software ist nicht die einzige App, die mit einem Dark Mode versehen wird. Microsoft hat sich bereits bei einigen Android-Apps für einen optionalen dunklen Modus entschieden. Dieser ist bisher unter anderem in den Apps Outlook und OneDrive zu finden.