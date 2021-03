Ab sofort sind viele Filialen von Saturn und MediaMarkt wieder geöffnet. Was dabei für Kunden möglich ist, unterscheidet sich stark je nach lokalem Inzidenzwert bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. GIGA erklärt, welche Märkte was genau bieten.

Saturn und MediaMarkt: Manche Filialen wieder geöffnet

Nach langer Durststrecke sind manche Filialen von MediaMarkt und Saturn jetzt wieder geöffnet. Hierbei gibt es große Unterschiede, was Kunden je nach Markt erwarten können. In Landkreisen und Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner können sich Kunden in die jeweiligen Filialen begeben. Eine Begrenzung gibt es aber nach wie vor bei der maximalen Kundenanzahl. Ein Display am Markteingang zeigt an, wie viele Kunden die Filiale betreten dürfen.

Anders sieht es in Städten und Landkreisen aus, bei denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt. Hier bieten sowohl Saturn wie auch MediaMarkt in vielen Filialen ein „Click & Meet“ an, bei dem Kunden immerhin nach vorheriger Terminvereinbarung einkaufen können. Ein spontanes Vorbeischauen ist allerdings nicht vorgesehen. Eine telefonische Ankündigung bei MediaMarkt ist unter der Nummer 0221 / 22 243 333 möglich, bei Saturn wird die 0221 / 22 243 123 gewählt.

In Regionen mit einer höheren 7-Tage-Inzidenz bleibt weiter nur „Click & Collect“ sowie eine Bestellung per Telefon. In diesem Fall können sich Kunden auf den Webseiten der Elektronikhändler die gewünschten Produkte aussuchen und anschließend selbst in den Filialen abholen. Auch hier ist es nicht möglich, spontan in den Märkten zu shoppen.

MediaMarkt und Saturn: Corona-Infoseite aufsuchen

Unabhängig von generellen Informationen zur Art der Öffnung werden Kunden der beiden Elektronikketten aufgerufen, vorab auf den jeweiligen Infoseiten nachzuschauen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Die Corona-Infoseiten stehen bei Saturn und bei MediaMarkt separat zur Verfügung. Hier lässt sich auch die nächstgelegene Filiale eingeben um direkt erfahren zu können, ob ein persönliches Vorbeischauen möglich ist.