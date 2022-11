Einen beträchtlichen Teils unseres Lebens verbringen wir im Sitzen – meistens im Büro oder wenn wir von Zuhause arbeiten. Viel zu oft wird dabei die Ergonomie am Arbeitsplatz vernachlässigt. Daher ist ein passender Bürostuhl auch das A und O. GIGA stellt die besten Modelle vor, damit ihr während der Arbeit nicht schlappmacht und eure Gesundheit nicht unnötig gefährdet.

Einen passenden Bürostuhl zu finden, ist vermutlich mindestens so anstrengend wie die Suche nach einer perfekt sitzenden Jeans. Wie soll er überhaupt aussehen der perfekte Stuhl? Brauche ich Armlehnen oder eine Kopfstütze? Aus welchem Material soll er gefertigt sein? Wofür verwende ich den Stuhl hauptsächlich? Diese und noch viele weitere Fragen, gilt es im Vorfeld zu beantworten.

Bei Bürostühlen verhält es sich außerdem ähnlich wie mit Matratzen – gute Qualität hat oftmals ihren Preis. Dafür kann ein entsprechender Stuhl den Arbeitsalltag enorm erleichtern und stellt gleichzeitig eine Investition in die eigene Gesundheit dar. Wir zeigen euch daher, welcher Bürostuhl am besten für welchen Zweck geeignet ist und empfehlen entsprechende Modelle.

Trendoffice to-Strike Comfort Pro SK9248

GIGA-Tipp Die Namenswahl des Trendoffice to-Strike Comfort Pro SK9248 ist glücklicherweise das Einzige, was an dem Stuhl auf den ersten Blick fragwürdig erscheint. Von der Stiftung Warentest hat er nämlich die Note 2,0 („gut“) erhalten und hat damit von allen getesteten Stühlen am besten abgeschnitten.

Trendoffice to-Strike Comfort Pro SK9248 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2022 21:23 Uhr

Zur Ausstattung gehören unter anderem 3D-Armlehnen, die sich sowohl in der Höhe, Breite als auch Tiefe einstellen lassen. Ebenso verfügt der Stuhl über eine integrierte Lumbalstütze für den unteren Rücken, die sich allerdings nicht individuell justieren lässt. Schließlich gewährt der Hersteller insgesamt fünf Jahre Garantie. Das ist zwar ausreichend, aber andere Hersteller sind hier nochmal etwas großzügiger.

Vorteile

Justierbare 3D-Armlehnen

Integrierte Lumbalstütze

Sitztiefenverstellung

Höhenverstellbar Rückenlehne

Synchronmechanik

Nachteile

Keine Kopfstütze

Kunststoffdrehkreuz

Nur fünf Jahre Garantie

Ikea Markus

Preistipp Der Ikea Markus ist mittlerweile fast ein Klassiker und darf auf unserer Liste deshalb nicht fehlen. Der größte Vorteile ist vermutlich der geringe Preis von nicht mal 180 Euro. Doch was kriegt ihr dafür?

Ikea Markus (Grau) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2022 08:35 Uhr

Der Drehstuhl besticht in erster Linie durch sein minimalistischen Design, was ihn vermutlich auch so populär macht. Die hochwertige Verarbeitung tut ihr Übriges. Sollte außerdem doch mal etwas in die Brüche gehen, gewährt euch der schwedische Möbelhersteller satte zehn Jahre Garantie. Abstriche müsst ihr hingegen bei den Einstellungsmöglichkeiten machen, da sich der Stuhl lediglich in der Höhe verstellen und kippen lässt. Alle anderen Elemente sind fest montiert, weshalb ein Probesitzen in der nächsten Filiale definitiv von Vorteil wäre.

Vorteile

Hervoragende Verarbeitung

Atmungsaktive Rückenlehne

Kopfstütze

Integrierte Lendenwirbelstütze

Zehn Jahre Garantie

Nachteile

Sitzpolster und Rückenlehne nicht verstellbar

Fest montierte Armlehnen

Keine Synchronmechanik

Nowy Styl Net Motion

Beim Nowy Styl Net Motion handelt es sich um einen preiswerten Allrounder, der durch seinen hohen Sitzkomfort sowie einen unkompliziertem Aufbau zu überzeugen weiß. Es gibt den Stuhl übrigens noch in einer Variante mit Kopfstütze – alternativ ist die Kopfstütze separat erhältlich, falls ihr sie nachträglich montieren möchtet.

Nowy Styl Net Motion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2022 20:34 Uhr

Der größte Vorteil dieses Modells sind sicherlich die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten: 3D-Armlehnen, höhenverstellbare Lordosenstütze sowie Sitztiefenverstellung. Abgerundet wird das ganze durch ein stabiles Drehkreuz aus Aluminium.

Vorteile

Atmungsaktive Rückenlehne

Verstellbare 3D-Armlehnen

Sitztiefenverstellung

Verstellbare Lordosenstütze

Synchronmechanik

Nachteile

Keine Kopfstütze (separat erhältlich)

Nur fünf Jahre Garantie

Ergotopia NextBack

Beim Ergotopia NextBack ist der Name Programm. Jedes Detail soll euch somit dabei helfen, möglichst ergonomisch zu sitzen, damit euer Rücken möglichst entlastet wird. Neben der üblichen Höhen- sowie Sitztiefenverstellung, lässt sich ebenso die Kopfstütze neigen und in der Höhe verstellen. Die sogenannten „3D+ Armlehnen“ lassen sich zusätzlich zu den drei Achsen ebenso in der Neigung verstellen, was zur Entlastung des Schulter- und Schulterbereichs beitragen soll.

Ergotopia NextBack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2022 20:09 Uhr

Selbstredend findet sich eine flexible Lordosenstütze am Drehstuhl und ebenso eine Synchronmechanik, die euren Rücken abermals entlasten soll. Einziger Wermutstropfen ist das Drehkreuz aus Kunststoff sowie die verhältnismäßig kurze Herstellergarantie von drei Jahren für die Schaum- und Stoffteile sowie fünf Jahre für die restliche Mechanik inklusive Gasfeder.

Vorteile

Verstellbare Kopfstütze

Atmungsaktive Rückenlehne

3D-Armlehnen

Sitztiefenverstellung

Flexible Lordosenstütze

Synchronmechanik

Nachteile

Nur drei bzw. fünf Jahre Garantie

Kunststoffdrehkreuz

Ergotopia Bürohocker

Ihr möchtet eurem Rücken während der Arbeit gleichzeitig etwas Gutes tun? Hier kommt der Ergotopia Bürohocker wie gerufen. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um keinen herkömmlichen Bürostuhl, sondern einen ergonomischen Hocker.

Ergotopia Bürohocker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2022 20:53 Uhr

Der größte Vorteil einer Stehhilfe dieser Art ist die Tatsache, dass sie dynamisches Sitzen fördert und somit euren Rücken trainiert. Mittels der beiden Tasten auf der Unterseite lässt sich der Hocker stufenlos in der Höhe verstellen. Durch die gummierte Unterseite könnt ihr den Hocker außerdem auch in Schräglage nutzen. Wer sich für den Kauf einer solchen Sitzgelegenheit entscheidet, sollte allerdings bedenken, dass es eine Weile dauern dürfte bis ihr euch an das neue Sitzgefühl gewöhnt habt.

Vorteile

Fördert dynamisches Sitzen

Stufenlos höhenverstellbar

Gummierte Unterseite für mehr Halt in Schräglage

Nachteile

Erfordert Umgewöhnung

Verhältnismäßig teuer

Viel Wirkung für wenig Geld: Diese Gadgets machen euren Stuhl besser

Falls ihr nicht gleich einen neuen Bürostuhl kaufen möchtet, gibt es glücklicherweise zahlreiche Gadgets, die euer Leben am Schreibtisch erleichtern können. Ein Problem, das viele Drehstühle mit sich bringen sind unter anderem die Rollen. Je nach Untergrund rollen sie mal besser und mal schlechter. Die einfachste Lösung hierfür wäre abgesehen von neuen Rollen eine Bodenschutzmatte. So seid ihr wesentlich mobiler und der Boden wird ebenso geschont.

Mangelt es euch hingegen an Komfort, dann könnte ein entsprechendes Sitzkissen oder eine sogenannte Lordosenstütze Abhilfe schaffen. Was ebenso hilfreich sein kann: eine Fußablage. Diese sorgt für eine erhöhte Position eurer Füße und somit eine ergonomischeren Haltung.

So haben wir die Empfehlungen ausgesucht

Wir betreiben für jeden Artikel dieser Art intensive Recherche, damit wir das gewonnene Wissen hinterher kompakt und vor allem verständlich an unsere Leserinnen und Leser weitergeben können. Ebenso werden alle gelisteten Produkte stets mit Sorgfalt ausgewählt und verschiedene Einsatzzwecke sowie Preissegmente berücksichtigt.

Meine Arbeit – diesen Artikel eingeschlossen – erledige ich ausschließlich im Home-Office, weshalb ich mich zwangsläufig beinahe ständig mit der Gestaltung sowie Optimierung meines Arbeitsplatzes beschäftige. Die Suche nach dem passenden Stuhl, Schreibtisch oder notwendiger Technik wird vorher stets gründlich recherchiert. Mittlerweile berate ich auch immer wieder Freunde oder Familie zu dem Thema. Um euch den bestmöglichen Überblick zu verschaffen, haben wir neben unseren eigenen Erfahrungen ebenso externe Nutzermeinungen in unsere Auswahl mit einfließen lassen.

