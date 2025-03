Aldi verkauft heute ein Handy-Zubehör für 9,99 Euro, das jeder von euch besitzen sollte

Wenn ihr gerne viel unterwegs seid, dann kennt ihr das Problem. Der Smartphone-Akku hält bei intensiver Nutzung selten den ganzen Tag durch. Besonders im Urlaub, wenn ihr viele Fotos macht, Videos aufnehmt oder navigiert, ist viel schneller Schluss, als man glaubt. Um dann nicht mit einem leeren Akku dazustehen, solltet ihr euch eine Powerbank anschaffen. Aldi Süd und Nord verkaufen eine – aber nicht am selben Tag.

Bei Aldi bekommt ihr regelmäßig Zubehör für euer Smartphone. Am 31. März 2025 ist es wieder so weit. Ab diesem Tag erhaltet ihr in den Süd-Filialen eine LogiLink-Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh für nur 9,99 Euro. In den Nord-Filialen findet ihr die gleiche Powerbank erst am 3. April 2025 im Angebot.

Vor- und Nachteile der LogiLink-Powerbank von Aldi:

Preis: Mit 9,99 Euro ist die Powerbank von LogiLink bei Aldi vergleichsweise günstig. Ihr müsst aber in die Filiale, um euch das Schnäppchen zu sichern.

Kapazität: Mit einer Kapazität von 10.000 mAh könnt ihr euer Smartphone mindestens ein Mal komplett aufladen. Danach dürfte noch etwas Restkapazität übrig bleiben, um etwas nachtanken zu können.

Gewicht: So eine Powerbank bringt über 200 Gramm auf die Waage und muss am Ende natürlich auch mitgenommen werden. Wenn ihr sie vergesst, nicht aufladet oder keine Möglichkeit zum Transport habt, bringt sie euch nichts.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für nur 9,99 Euro erhaltet ihr die Powerbank bei Aldi. (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Ihr bekommt mit der Powerbank von LogiLink bei Aldi ein Modell mit einer Kapazität von 10.000 mAh. Aufladen lässt sich der Akku mit dem Micro-USB- oder USB-C-Anschluss. Das funktioniert mit jeweils 12 Watt. Die Energie bekommt ihr dann über die zwei USB-A-Anschlüsse und über den USB-C-Anschluss wieder heraus, wenn ihr euer Smartphone unterwegs laden wollt.

Wenn ihr nicht an den beiden Tagen zu Aldi Süd oder Nord gehen könnt, dann könnt ihr ein sehr ähnliches Modell bei Amazon kaufen. Der Preis ist fast identisch (bei Amazon anschauen).

Powerbank mit 10.000 mAh Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2025 06:34 Uhr

