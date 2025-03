Aldi Süd verkauft drei Switch-Spiele für je 9,99 Euro – nur eines lohnt sich wirklich

Kunden von Aldi Süd können ab heute beim Discounter drei Switch-Spiele für je 9,99 Euro abstauben. Klingt eigentlich nach einem guten Deal, doch ein genauerer Blick auf die Spiele und deren Preisentwicklung zeigt: Nur eines davon lohnt sich wirklich.

Discounter Aldi Süd hat neue Aktionsware im Angebot. Und dieses Mal kommen sogar Switch-Spieler auf ihre Kosten – zumindest teilweise. Denn trotz des geringen Einkaufspreises von 9,99 Euro ist der Kauf bei Aldi nicht automatisch die günstigste Wahl.

Für wen lohnen sich die Switch-Spiele bei Aldi Süd?

Für Switch-Spieler, die sowieso gerade im Aldi unterwegs sind und ihre Gaming-Sammlung erweitern wollen

Für knallharte Schnäppchenfüchse, die nur beim absoluten Bestpreis zuschlagen

Aldi Süd verkauft in seinen Filialen ab dem 31. März 2025 drei ausgewählte Switch-Spiele für je 9,99 Euro:

Cruis'n Blast (nur Download-Code)

Drawn to Life: Two Realms (nur Download-Code)

Portal Knights

Diese drei Spiele verkauft Aldi Süd für 9,99 Euro (© 505 Games / Raw Thrills)

Bei Cruis'n Blast handelt es sich um einen schrilligen und abgedrehten Arcade-Racer, den ihr mit bis zu drei Freunden zusammen spielen könnt. Neben allerlei unterschiedlichen Autos könnt ihr auch als Dino oder Hai über die Rennstrecke brausen – Chaos und Aufregung sind hier auf jeden Fall garantiert.

Im Nintendo eShop kostet der Racer aktuell 39,99 Euro und war bisher maximal auf 9,97 Euro reduziert – das Aldi-Angebot kann sich für euch also durchaus lohnen, wenn ihr mit der kunterbunten Optik kein Problem habt und etwas kurzweiligen Spaß sucht.

Bei den Spielern kommt der abgedrehte Switch-Racer gut an – auf Metacritic gibt es 8,0 von 10 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic).

Spielszenen könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Cruis’n Blast – offizieller Ankündigungstrailer

Anders sieht das bei Drawn to Life: Two Realms aus. Das kindgerechte interaktive Abenteuer, in dem eure Handlungen den Spielverlauf beeinflussen, kostet auch im Nintendo eShop regulär nur 9,99 Euro und ist regelmäßig auf 3,49 Euro reduziert.

Mit anderen Worten: Hier lohnt sich das Angebot bei Aldi nicht – zumal auch das Feedback der Spieler eher negativ ausfällt. Gerade einmal 4,7 von 10 möglichen Punkten gibt’s auf Metacritic (Quelle: Metacritic).

Spielszenen könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Drawn To Life: Two Realms | Launch Trailer

Ähnlich verhält es sich bei Portal Knights. Das an Minecraft anmutende Action-Rollenspiel kostet normalerweise im Nintendo eShop 19,99 Euro, ist dort aber in regelmäßigen Abständen für 5,99 Euro zu haben. Auch hier gilt also: Das Aldi-Angebot lohnt sich nicht wirklich.

Einzige Ausnahme: Ihr wollt Portal Knights nicht rein digital, sondern in Form einer Cartridge haben. Die physische Spielversion, die allem Anschein nach bei Aldi Süd zum Verkauf steht, kostet bei anderen Online-Shops nämlich mindestens 15,99 Euro – Versand nicht mit einberechnet.

Die Spieler selbst finden Portal Knights auch nur so mittelprächtig. Das Action-Rollenspiel muss sich mit 6,4 von 10 mögliche Punkten zufriedengeben (Quelle: Metacritic).

Spielszenen könnt ihr euch im Trailer anschauen:

