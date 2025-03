Nintendo macht Zelda-Fans glücklich: Termin für Film steht

Super Mario hat Nintendo Lust aufs Kino gemacht. Nach dem Klempner sollen jetzt auch Zelda und Link auf die große Leinwand kommen. Die Verfilmung von The Legend of Zelda hat jetzt sogar schon einen Release-Termin.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 28. März 2025: Nintendo verkündet in der neuen Nintendo-News-App, dass die Verfilmung von The Legend of Zelda am 26. März 2027 in die Kinos kommen wird. Bisher gibt es noch keine Informationen dazu, worum es in der Live-Action-Verfilmung gehen wird und wer die bekannten Gaming-Helden spielt.

Anzeige

Originalmeldung vom 6. November 2024:

Release-Zeitraum für Zelda-Film steht fest

Vor knapp einem Jahr hat Nintendo den nächsten Schritt einer großen Kino-Offensive angekündigt: Auch Link und Zelda sollen Stars auf der großen Leinwand werden. Im Gegensatz zum Super-Mario-Film gibt es aber eine große Änderung: Die Zelda-Verfilmung wird Live-Action, also mit echten Schauspielern.

Anzeige

Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. In einem Geschäftsbericht legt sich Nintendo jetzt allerdings auf einen ungefähren Zeitraum fest: 202X. Der Film wird hier nach dem Nachfolger des Super-Mario-Films im Jahr 2026 gelistet. Zelda-Fans sollten also in den Jahren 2027 bis 2029 mit dem Kino-Abenteuer des Zipfelmützenträgers rechnen (Quelle: Nintendo).

Informationen zu Story und Schauspieler für den Zelda-Film gibt es aktuell noch nicht. Die Regie übernimmt Wes Ball, der zuletzt an Planet der Affen: New Kingdom gearbeitet hat. Er will sich für den Film am Ghibli-Gründer Miyazaki orientieren – nur eben in Live-Action.