Kult-Charakter im Zelda-Film: Nintendo-Designer nennt perfekten Schauspieler

Ein Zelda-Film ist in Produktion, doch welche Charaktere darin auftauchen werden, ist noch unklar. Könnte der exzentrische Tingle dabei sein? Während Fans darüber spekulieren, hat Takaya Imamura, der Schöpfer der Figur, schon eine klare Vorstellung davon, wer den schrägen Sonderling spielen sollte.

Tingle im Zelda-Film? Imamura hat eine Idee

In einem Interview verriet Nintendo-Designer Takaya Imamura, dass er hofft, Tingle könnte im kommenden Zelda-Film auftreten. Der schrille, exzentrische Charakter mit seinem grünen Anzug ist zwar nicht bei allen Fans beliebt, doch Imamura wünscht sich, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Für die Rolle hat er bereits einen Schauspieler im Sinn: Masi Oka, bekannt aus der Serie Heroes sowie Filmen wie Bullet Train und The Meg (Quelle: VGC).

Anzeige

Oka ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Mitgründer des Entwicklerstudios Mobius Digital, das das preisgekrönte Spiel Outer Wilds entwickelt hat – der Gaming-Bezug ist also definitiv da. Eine ungewöhnliche, aber passende Wahl, denn Tingle ist selbst ein ziemlich außergewöhnlicher Charakter. Er tauchte erstmals in The Legend of Zelda: Majora’s Mask als Kartenverkäufer auf und hat seitdem immer wieder für skurrile Momente gesorgt.

Weitere Fan-Favoriten für die Besetzung?

Der Hype um den Zelda-Film nimmt weiter Fahrt auf. In der Vergangenheit meldeten sich bereits einige Stars zu Wort, die Interesse an den Hauptrollen hätten. So brachten sich sowohl Haley Joel Osment (The Sixth Sense) als auch Walker Scobell (Percy Jackson) ins Gespräch, um Link zu spielen. Schauspielerin Hunter Schafer (Euphoria) äußerte sich begeistert über die Fan-Idee, sie könnte die Rolle der Prinzessin Zelda übernehmen.

Anzeige

Ob Imamura's Wunsch nach einem Tingle-Auftritt im Film wahr wird und ob Masi Oka tatsächlich den außergewöhnlichen Charakter spielen würde, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Besetzung des Zelda-Films wird heiß diskutiert und sorgt für reichlich Spekulation unter den Fans.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.