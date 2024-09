The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – hier bekommt ihr den Switch-Hit günstiger

Die Nintendo Switch hat noch in diesem Jahr einen richtigen Hit zu bieten. Für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom müsst ihr aber nicht zwingend den Vollpreis zahlen. Dank eines Angebots bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt sparen.

Schnappt euch das neue Zelda für die Switch jetzt günstiger

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat Nintendo die Gaming-Community überrascht. Plötzlich spielt ihr nicht Link, sondern Prinzessin Zelda selbst. Der Switch-Hit ist bei MediaMarkt und Saturn aktuell günstiger und kostet nur 47,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

Anzeige

The Legend of Zelda: Echoes Wisdom - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 11:32 Uhr

Normalerweise kosten Nintendo-Spiele zum Release 60 Euro und auch Monate später sind große Rabatte selten. Schnappt ihr euch das heiß ersehnte Switch-Spiel bei MediaMarkt und Saturn, spart ihr jetzt 12 Euro, wobei noch 2,99 Euro Versandkosten anfallen. Diese könnt ihr euch sparen, wenn ihr das Spiel online bestellt, es euch in die Filiale liefern lasst und dort persönlich abholt.

Anzeige

Noch nicht überzeugt? Schaut euch hier den Trailer für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom an:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Erster Trailer

Das erwartet euch in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat nicht nur eine neue Protagonistin zu bieten. Nintendo krempelt auch das Gameplay ordentlich um. Zelda verlässt sich im Spiel vor allem auf ihre Magie, mit der sie Gegenstände kopieren und später wieder heraufbeschwören kann. Das funktioniert auch mit Gegnern, die dann an der Seite der Prinzessin kämpfen. Auf diese Weise löst die Heldin Rätsel und besiegt Bosse.

Anzeige

Echoes of Wisdom ist ein neues 2D-Zelda, doch Nintendo schaut sich trotzdem einige Elemente bei den großen Brüdern Zelda: Breath of the Wild und Zelda: Tears of the Kingdom ab. So wirbt der neue Switch-Hit damit, dass ihr frei entscheiden könnt, auf welche Art und Weise ihr im Spiel vorankommt. Anders als bei den 3D-Zeldas sollen allerdings auch wieder größere Dungeons im Spiel auftauchen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für die Nintendo Switch.