Disney+ empfangen: Die kompatiblen Geräte des Streamingdienstes

Der Streamingdienst „Disney+“ ist seit März 2020 in Deutschland abrufbar. Das „Haus der Maus“ setzt von Anfang an auf Kompatibilität zu möglichst vielen Geräten, auf denen ihr den Video-on-Demand-Dienst nutzen könnt. Mit welchen Endgeräten ihr Disney Plus „empfangen“ könnt, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Disney+: Unterstützte Geräte, Betriebssysteme & Browser

Disney hat seinen Streamingdienst von Anfang an möglichst breit auf dem Markt positioniert. Die meisten Nutzer, die ein halbwegs aktuelles Gerät mit einem Betriebssystem von Google, Apple, Microsoft oder Amazon besitzen, sollten auch eine „Disney+“-App in ihrem jeweiligen App-Store finden. Alternativ kann man natürlich auch eine Spielekonsole, einige Smart-TVs oder den Laptop mit einem aktuellen Browser nutzen. Eigentlich gibt es nur noch eine große Geräte-Gruppe, auf der Disney Plus nach wie vor nicht verfügbar ist.

Anzeige

Mobilgeräte (Smartphones & Tablets)

Android Smartphones & Tablets (ab Version 5.0)

iPhone & iPod Touch (ab iOS 16)

iPad (ab iPadOS 16)

Amazon Fire-Tablets (ab Fire OS 5.0)

Streaming-Geräte (Set-Top-Boxen, HDMI-Sticks & Co.)

Amazon Fire TV (ab Fire OS 5.0)

Android TV (ab Version 5.0)

Apple TV HD (ab der 4. Generation) & Apple TV 4K

Chromecast-Geräte (über Android, iOS & Chrome-Browser)

Dynalink TV BOX

Geräte mit Apple AirPlay 2

MagentaTV Box

MagentaTV Media Receiver (MR201, MR401 & MR601)

MagentaTV One

MagentaTV Stick

Nvidia Shield TV

Sky Q Receiver & Mini Box

Sky Ticket TV Stick & TV Box

Xiaomi Mi Box

Anzeige

Computer

PC-App (ab Windows 10)

Chrome OS (ab Version 79)

Chrome (ab Version 75)

Firefox (ab Version 68)

Edge

Safari (ab Version 11)

Spielkonsolen

PlayStation 5 (Pro)

PlayStation 4 (Pro)

Xbox Series X|S

Xbox One (S/X)

Smart-TVs

Amazon Fire TV Edition Smart-TVs

Android TV-Geräte (ab Version 5.0, u. a. Hisense, Philips, Sharp, Sony, TCL)

Hisense Smart-TVs (ausgewählte Modelle ab 2017)

LG Smart-TVs (Modelle ab 2016 mit WebOS 3.0 und neuer)

Panasonic Smart-TVs (Modelle ab 2017 mit My-Home-Screen-OS)

Samsung Smart-TVs (Modelle ab 2016 mit Tizen-OS)

© The Walt Disney Company

Kein Disney+ auf Nintendo Switch?

Nach einigem Hin und Her wurden zum Deutschland-Start auch die verschiedenen Fire-TV-Geräte von Amazon unterstützt. Somit fehlt die Disney-Plus-App eigentlich nur noch auf einem großen Gerät: Der Nintendo Switch (sowie Switch Lite).

An Streamingdiensten bietet die Nintendo Switch hierzulande aktuell nur YouTube und Crunchyroll. Wenn man seinen Blick in Richtung USA schweifen lässt, ist die fehlende Unterstützung der Nintendo-Konsole aber doch verwunderlich. Immerhin war Hulu im November 2017 der erste Streamingdienst auf der Switch – und Hulu gehört mit einer überwiegenden Mehrheit ebenfalls zur Walt Disney Company.

Mit einer starken Ausrichtung auf familienfreundliche Inhalte wäre „Disney+“ dazu der perfekte Streamingdienst auf der Switch. Die Frage, warum Disney und Nintendo hier nicht zusammenarbeiten, bleibt jedoch nach wie vor offen.

Anzeige

Wie schaust du Filme & Serien?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.