Klatsche für Marvel: Neue DC-Serie ist nicht zu stoppen

Auf HBO ist die neue DC-Serie The Penguin gestartet, die den berühmten Widersacher von Batman ins Zentrum der Geschichte stellt. Bei Kritikern und Publikum kommt die düstere Serie fantastisch an. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Update: Die neue DC-Serie The Penguin erfreut sich großer Beliebtheit. Laut JustWatch ist derzeit keine andere Serie so beliebt wie das düstere Gangster-Drama von HBO. Dagegen hat auch Marvels neue Serie Agatha All Along keine Chance.

Anzeige

Ursprüngliche Meldung vom 13. September 2024:

The Penguin wird in den Himmel gelobt

2022 hat Warner zusammen mit DC das Batman-Universum neu aufgelegt. Das Ergebnis hieß The Batman und war bei Kritikern und Publikum ein großer Erfolg.

Anzeige

Am 20. September startet mit The Penguin eine neue Miniserie, die die düstere Geschichte von Gotham fortsetzt – nur diesmal mit Fokus auf den Verbrecher Oswald Cobblepot, besser bekannt als der Pinguin. Den offiziellen Trailer dazu haben wir euch oben eingebunden.

Bei der internationalen Fachpresse kommt die HBO-Serie mit Colin Farrell in der Hauptrolle extrem gut an. Derzeit bewerten 93 Prozent aller Kritiker The Penguin positiv. Zum Vergleich: Beliebte Marvel-Serien wie Loki oder Daredevil schneiden etwas schwächer ab (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Wobei der Vergleich natürlich etwas hinkt, immerhin sind viele MCU-Serien bunt und eher fantastisch. The Penguin ist dagegen bodenständig und erinnert in seiner Härte eher an klassische Gangster-Dramen. Der Filmkritiker Martin Robinson vergleicht die HBO-Serie in seinem Review sogar mit The Sopranos:

The Penguin ist eine Fünf-Sterne-Serie, die Mafia-Filmfans begeistern wird. Es handelt sich um einen italienisch-amerikanischen Gangster-Pinguin, in dem Farrell seinen Platz zwischen Tony Soprano und Vito Corleone findet. (Quelle: London Evening Standard

Colin Farrell ist der Rolle des Pinguins kaum wiederzuerkennen. (© Warner Bros.)

The Batman läuft aktuell auf Netflix

Hierzulande könnt ihr euch die Miniserie über den Streaming-Anbieter WOW ansehen. Los gehts wie bereits erwähnt am 20. September. Aber Achtung: The Penguin wird in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Anzeige

Falls ihr euch vorab nochmal in Stimmung bringen wollt, dann könnt ihr euch The Batman aktuell über Netflix ansehen. Da The Penguin als Brücke zwischen dem ersten Film und dem kommenden zweiten Batman-Streifen fungiert, kann ein Rewatch auf jeden Fall nicht schaden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.