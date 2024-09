Sex und Drogen: Diese geniale HBO-Serie ist ein echter Geheimtipp

Die beliebte Drama-Serie Succession ist seit 2023 vorbei. Wer eine ähnliche Serie sucht, der sollte Industry ausprobieren – auch hier dreht sich alles um Geld und Einfluss in einem toxischen Geschäftsfeld.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Industry: Sex, Drogen und Wertpapiere

HBO hat mit Succession einen echten Hit gelandet. Die Drama-Serie gewann zahlreiche Preise und wird oft zu den besten Serien aller Zeiten gezählt. Allerdings ist die Serie auch seit 2023 offiziell vorbei.



Serienfans wie ich, die nach mehr gieren und einen vergleichbaren Vibe suchen, können aufatmen, denn mit Industry gibt es auf WOW eine ähnlich geniale Serie, die aber noch viel zu unbekannt ist.

Industry stammt ebenfalls von HBO und handelt von jungen Investmentbankern, die in London Karriere machen wollen. Die englische Finanzwelt ist allerdings ein hartes Pflaster und wer Schwäche zeigt, wird gnadenlos aufgefressen. Da helfen nur Intrigen, Betrügereien und harte Drogen, um dem Druck standzuhalten. Ach ja, und eine gehörige Portion Sex darf in einer HBO-Serie auch nicht fehlen.



Ähnlich wie bei Succession fällt es mir schwer Sympathien für die verkorksten und karrieregeilen Figuren zu entwickeln, aber das macht auch den speziellen Reiz und Vibe dieser Serie aus, die im Prinzip nur aus Arschl... besteht.

In der Welt der Investmentbanker wird auch schon mal der Knüppel rausgeholt. (© HBO)

Industry wird mit jeder neuen Staffel besser

Das erklärt dann vermutlich auch, warum die Kritiker Industry ziemlich gut bewerten, während das Publikum hin- und hergerissen ist. So liegt der Kritiker-Score für die erste Staffel beispielsweise bei soliden 76 Prozent Zustimmung. Bei den Usern ist indessen nur jeder Zweite angetan (Quelle: Rotten Tomatoes).



Allerdings steigert sich Industry kontinuierlich. Staffel 3, die aktuell in den USA läuft, bringt es inzwischen auf 96 Prozent Zufriedenheit – ein absoluter Spitzenwert im Serienjahr 2024. Während das Publikum mittlerweile bei 87 Prozent positiven Reviews angekommen ist (Quelle: Rotten Tomatoes).



Mich persönlich hat Industry allerdings sofort mit der ersten Folge in den Bann gezogen und ich hoffe, WOW strahlt die dritte Staffel hierzulande möglichst schnell aus – aktuell stehen nur die ersten beiden Staffel auf WOW zur Verfügung. Insofern kann ich nur nochmal meine Headline wiederholen: Wenn ihr Succession mochtet, dann solltet ihr dieser jungen Serie unbedingt eine Chance geben.

