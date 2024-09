97 % aller Zuschauer lieben diese blutige Disney-Serie

Die beliebte Marvel-Serie Hit-Monkey ist zurück auf Disney+. Serienfans können sich also auf noch mehr blutige Action freuen. Oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur ersten Staffel ansehen.

Hit-Monkey Staffel 2 auf Disney+ gestartet

Ab sofort steht die zweite Staffel von Marvels Action-Serie Hit-Monkey auf Disney+ zur Verfügung. Euch erwarten 10 neue Folgen, derber Humor und viel animierte Gewalt. Damit hat es die Fortsetzung mit ein paar Monaten Verspätung auch nach Deutschland geschafft – in den USA lief die Serie bereits im Juli.

Viel wichtiger: Nicht jede Marvel-Serie ist ein Kritiker- und Publikumsliebling. Ganz anders Hit-Monkey. Die brutale Animationsserie ist ein echter Geheimtipp auf der Streamingplattform Disney+.



Das bestätigt auch der hohe User-Score von 97 Prozent Zufriedenheit. Und auch die internationale Presse zeigt sich mit 83 Prozent Zustimmung schwer angetan von der turbulenten Affen-Action (Quelle: Rotten Tomatoes).



Der Kritiker Jospeh Garcia schreibt in seinem Review:

Die Mischung aus lustiger, brutaler Action und emotionalen, tragischen Momenten erweist sich als Marvels düsterstes und anspruchsvollstes Projekt. (Quelle: Dynamic Duel Podcast

Für ein besseres Bild der Serie empfehlen wir euch an dieser Stelle den offiziellen Trailer, den wir euch ganz oben eingebettet haben. Und keine Sorge, es handelt sich um den Trailer zur ersten Staffel. So wird niemand gespoilert.

An Action und Gewalt mangelt es in der Serie Hit-Monkey nicht. (© Disney)

Noch mehr Marvel-Content im September

Hit-Monkey gehört eher zu den unbekannteren Marvel-Figuren. Das ist aber durchaus von Vorteil, weil ihr in die gleichnamige Serie ohne große Vorkenntnisse einsteigen könnt. Es ist also nicht notwendig, alle MCU-Filme und -Projekte zu kennen, um mit Hit-Monkey Spaß zu haben.



Übrigens startet diesen Monat bereits die nächste große MCU-Serie auf Disney+. Die Rede ist von Agatha All Along. Am 18. September geht es los und wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt euch am besten in den nachfolgenden Artikel:

