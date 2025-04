Verspottet von Disney+: So mies geht man mit Kunden wie mir nicht um

Zuletzt schwärmte ich noch von zwei neuen, starken Serien auf Disney+ – und davon, wie mich der Streaming-Anbieter zumindest zeitweise zurückgewinnen konnte. Doch nach meinem Urlaub folgte das böse Erwachen: Der Anbieter schmeißt mich kommentarlos raus, will mein Geld nicht – und lässt mich im Regen stehen. Geht’s noch?



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist nur bei Disney+ los?! Erst bestraft man treue Stammkunden wie mich, indem man die Jahresgebühren um satte 55 Prozent erhöht, sie quasi zur Kündigung zwingt – und erlaubt sich später auch noch einen schlechten Scherz. Zur Erinnerung: Nach meiner Kündigung des Streaming-Abos wurde ich wieder schwach. Bei „Daredevil: Born Again“ und der Aussicht auf die bald erscheinende zweite Staffel von „Star Wars: Andor“ konnte ich nicht widerstehen.

Anzeige

Disney+ schmeißt mich kommentarlos raus

Ein Promo-Angebot überzeugte mich schließlich, zumindest zeitweise zurückzukehren. Disney+ versprach mir und anderen Kunden das Standard-Abo ohne Werbung für nur 1,99 Euro im Monat – und das für ganze vier Monate. Ein toller Deal! Dass das Angebot nur in Belgien galt, störte mich nicht – schließlich war (und bin) ich gerade im Land der Fritten und Spezialbiere.

Auch die Reaktivierung mit meinem bestehenden deutschen Konto war kein Problem. Disney+ beglückwünschte mich, hieß mich willkommen, und ich konnte direkt losstreamen. Natürlich stürzte ich mich sofort auf die ersten Folgen von „Daredevil: Born Again“. Ende März ging es für mich in den wohlverdienten Urlaub – Disney+ musste warten. Nach meiner Rückkehr wollte ich die verpassten Folgen nachholen und rief Disney+ auf. Doch zur Überraschung: Mein Abo war plötzlich nicht mehr aktiv – wie bitte?!

Anzeige

Ich hatte nicht gekündigt. Wurde ich gehackt? Was war da los? Der Blick auf meine Kreditkartenabrechnung brachte die Aufklärung: Am 21. März, also bei der Abo-Reaktivierung, zog Disney+ wie erwartet 1,99 Euro ein. Doch dann entdeckte ich auch eine identische Gutschrift. Jetzt war alles klar: Disney+ hat mein Abo kurzerhand im Nachhinein abgelehnt – ohne mir das explizit mitzuteilen. Dabei konnte ich bis mindestens Ende März problemlos noch streamen, weshalb mir das gar nicht auffiel.

Ein Blick auf die Kreditkartenumsätze brachte die Aufklärung. Was allerdings auffällt: Obwohl die Gutschrift angeblich am 21. März erfolgte, stehen spätere Transaktionen noch vorher im Verlauf. In der Detailansicht stellt sich dann heraus, dass das eigentliche Buchführungs- und Valutadatum der Gutschrift erst der 4. April 2025 war – 11 Tage nach Abo-Reaktivierung. (© Sven Kaulfuss – Screenshot)

Disney hat’s vergeigt – aber so richtig

Höchstwahrscheinlich passte es Disney+ im Nachhinein doch nicht, dass ich mein deutsches Konto in Belgien verlängert habe – obwohl es zuvor offenbar akzeptiert wurde. Was für ein mieser Move! Besonders ärgerlich: Man hält es nicht für nötig, mich über diesen „Rausschmiss“ per E-Mail zu informieren. Sonst hätte ich ja noch rechtzeitig ein neues Disney+-Konto in Belgien anlegen können – vor Ablauf des Angebots. So aber stehe ich nun ohne Abo da – und darf am Ende auch noch draufzahlen, sollte ich weiterschauen wollen.

Anzeige

So nicht, liebe Freunde der Maus. So geht man nicht mit Kunden um, die man gerade erst zurückgewonnen hat. Ihr hattet mich – und vergeigt dann die Chance zur Kundenbindung auf phänomenale Weise. Sorry, aber um Disney+ mache ich jetzt einen großen Bogen. Und das aus gutem Grund.

Tja, Disney+ will einfach nicht, dass ich diese tolle Serie sehe:

Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.