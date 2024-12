Disney+ wird ungeduldig: Auf mehr Geld könnt ihr lange warten!

Wer wie ich bis dato dem Mickey-Maus-Konzern sein Vertrauen geschenkt hat, wird für jahrelange Treue kurzerhand bestraft – anders lässt sich eine fette Preiserhöhung von 55 Prozent wohl kaum bezeichnen. Jetzt gibt es verwirrende Neuigkeiten, die für alle interessant sein dürften, die von der jüngsten Entwicklung bei Disney+ betroffen sind. Am Ende stehen aber wieder mehr Fragen als Antworten.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss.

Update vom 03.12.2024: Es tut sich was in meinem Account bei Disney+. Zunächst einmal hat der Konzern nun auch bei mir die Optionen für eine Abo-Änderung und für Zusatzmitglieder hinzugefügt. Erstmals sehe auch ich diese Einstellungen – ganz ohne meine Zustimmung zum aktuellen Nutzungsvertrag. Was mich allerdings zutiefst verwirrt, ist die Anzeige einer Infobox oberhalb der Abodetails. Darin schreibt Disney+: „Nach dem jährlichen Abrechnungszeitraum verlängert sich dein Abo so lange zum aktuell gültigen Preis für das Monatsabo, bis du kündigst.“ Diese Ansicht wirft Fragen auf. (© GIGA – Screenshot von Disney+) Bedeutet das etwa, dass man mein Jahresabo ungefragt auf ein Monatsabo umstellen will? Der Preiserhöhung auf 139,90 Euro habe ich ja bis heute nicht zugestimmt und werde es auch nicht tun. Irritierend: Noch immer verspricht mir Disney+ – der verwirrenden Infobox zum Trotz – Ende Januar vertragstreu 89,90 Euro fürs neue Jahresabo abzubuchen. Ja, was denn nun? Beim Kollegen Robert Kohlick ist Disney+ bereits rigoroser und deutlicher. Sein Jahresabo wird im Mai 2025 knallhart seitens Disney+ gekündigt, wenn er der Preiserhöhung nicht zustimmt. Doch warum diese unterschiedliche Ansprache? Möglicher Unterschied: Ich zahle direkt, Robert über den Google Play Store. Es bleibt also weiter spannend.

Originaler Artikel vom 24.11.2024:

Älteren Bestandskunden von Disney+ geht es jetzt an den Kragen. Statt wie bisher 89,90 Euro sollen die künftig ab Mitte Dezember ganze 139,90 Euro für den Streaming-Dienst jährlich bezahlen. Dafür gibt es wie bisher auch das Premium-Paket in der besten Auflösung und natürlich ohne Werbung.

Disney+ will von mir 50 Euro mehr – Moment mal

Disney+ erbettelt sich mehr Geld bei mir – so aber nicht. (© GIGA)

Auch bei mir will Disney nun abkassieren und kündigt locker durch die Hose und vollkommen ungeniert eine Preiserhöhung von 50 Euro an. Kurz nachdem ich die App von Disney+ auf dem TV öffne, erscheint ein entsprechendes Info-Fenster. Doch aufgepasst: Ich muss nicht gleich zustimmen, sondern kann mich auch später noch erinnern lassen. Dies kommt mir bekannt vor, denn seit Monaten nervt mich Disney+ auf ähnliche Weise und erbittet von mir die Zustimmung zum aktuellen Nutzungsvertrag.

Den geänderten Nutzungsbedingungen habe ich bis heute nicht zugestimmt. (© GIGA)

Diese hat der Maus-Konzern von mir bisher noch nicht bekommen und wird sie auch nicht erhalten. Mit den aktualisierten Bedingungen möchte Disney+ beispielsweise das Account-Sharing-Verbot durchsetzen und so etwas wie Zusatzmitgliedschaften kostenpflichtig anbieten. Da ich dem bisher nicht zustimmte, fehlen die entsprechenden Einstellungen bei mir im Kundenbereich.

Auch für die Preiserhöhung erbittet man jetzt meine Zustimmung und verweist gleichzeitig auf die Option, das Abo zu kündigen oder zu ändern. Letzteres ist in meinem Account ebenso nicht möglich. Schließlich bedarf es hierfür gleichfalls der Zustimmung der neuen Nutzungsbedingungen. Die aber fehlt. Allein kündigen könnte ich.

Noch so ein Ärgernis bei Disney+:

Was aktuell für mich gilt

Habe ich aber nicht vor. Denn gegenwärtig verspricht mir Disney+ nämlich noch beim Blick in den Kundenbereich, vertragstreu das Abo zum 29. Januar 2025 zum ursprünglichen Jahresbeitrag von 89,90 Euro zu verlängern. Bis auf Widerruf ist dieser Preis für beide Parteien am Ende auch bindend. Möchte Disney+ aber doch mehr Geld und ich stimme dem nicht zu, so muss mir der Streaming-Anbieter fristgerecht Ende Dezember kündigen.

Noch verspricht Disney+ zum alten Preis künftig abzubuchen. (© Screenshot Disney+)

Ich bin gespannt, was passiert, und warte erst mal ab. Entweder hängt Disney+ an Stammkunden, die zuvor über Jahre gezahlt haben, und verzichtet auf die Preiserhöhung, oder aber man verliert eben Kunden wie mich. Den neuen Preis gehe ich jedenfalls nicht mit und muss es auch nicht.

Ganz ehrlich: So sehr habe ich den Dienst in den letzten 12 Monaten dann auch nicht genutzt. Künftig gilt auch bei Disney+ mein alter Spar-Tipp – einfach nur zeitweise, für den einen oder anderen Monat zahlen. Am Ende kommen für Disney+ so aber deutlich weniger als die bisherigen 90 Euro an Jahresumsatz zusammen. Nicht meine Schuld, aber definitiv Disneys eigene Dummheit.

