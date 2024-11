Disney+ bald viel teurer: Bestandskunden zahlen sogar doppelt drauf

Disney langt in Deutschland erneut zu – und das teilweise sogar doppelt. Bestandskunden mit laufenden Jahresabos müssen demnächst deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wer bei Disney+ Inhalte in 4K sehen möchte, zahlt künftig satte 50 Euro mehr.

Disney+: Streaming-Preise steigen deutlich

Disney+ informiert derzeit Abonnenten in Deutschland über eine bevorstehende Preiserhöhung. Sie wird alle automatisch verlängerten Jahresabonnements ab dem 12. Dezember 2024 betreffen. Premium-Kunden trifft es dabei besonders hart: Der Preis springt direkt von bisher 89,90 Euro auf 139,90 Euro pro Jahr. Die zwischenzeitliche Erhöhung auf 119,90 Euro wird für viele Abonnenten übersprungen, was den Preisschock noch verstärken dürfte.

Für Kunden, die vorher schon 119,90 Euro zahlten, steigt der Preis dennoch um weitere 20 Euro. Die Preiserhöhung folgt auf die Anpassungen im Sommer 2024, als die Monatsabos teurer wurden. Damals waren die Jahresabos nicht betroffen, das ändert sich nun (Quelle: golem.de).

Das Premium-Abo beinhaltet Inhalte in 4K-Auflösung, bis zu vier Streams gleichzeitig und Dolby-Atmos-Sound. Wer nicht darauf angewiesen ist, kann auf das günstigere Standardabo umsteigen. Dieses kostet ab der nächsten Verlängerung 99,90 Euro im Jahr. Dafür erhalten Abonnenten aber nur Full-HD-Auflösung, zwei parallele Streams und Offline-Funktionen. Für viele Nutzer könnte dieser Schritt eine Möglichkeit sein, Kosten zu reduzieren. Auch das Werbe-Abo von Disney+ könnte sich anbieten.

Nach Preiserhöhung: Lohnt sich Disney+ noch?

Bestandskunden müssen entscheiden, ob ihnen der Premium-Zugang die Mehrkosten wert ist oder ob ein Downgrade auf das Standard-Abo ausreicht. Angesichts der deutlichen Preissprünge könnten einige Abonnenten sogar über eine Kündigung nachdenken.

Streaming wird immer teurer. Mit diesen Tricks lässt sich Geld sparen:

