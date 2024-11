Nach 35 Jahren: Neue Simpsons-Folge löst großes Mysterium auf

Eine neue Simpsons-Folge erklärt endlich, warum Homer seinen Job im Atomkraftwerk auch nach 35 Jahren Unsinn und Entgleisungen nie verloren hat.

Warum kann Homer seinen Job nicht verlieren?

Homer Simpson hat in über 35 Jahren Fernsehgeschichte schon einiges erlebt und mitgemacht. Eine wiederkehrende Konstante war aber stets seine Arbeit im hiesigen Atomkraftwerk von Springfield. Und obwohl Homer auch zahlreiche andere Jobs ausgeübt hat, landet er immer wieder bei seinem alten Arbeitgeber.

Aber warum ist das eigentlich so? Immerhin ist Charles Montgomery Burns, der raffgierige Eigentümer des Kraftwerks, nicht gerade für seine Nächstenliebe und Freundlichkeit bekannt. Die Erklärung liefert dafür eine neue Folge aus der 36. Staffel der Serie. Und zwar hat Homers Vater, Abe Simpson, vor vielen Jahren einen geheimen Deal mit Mr. Burns abgeschlossen.

Und zwar erfahren die Fans in der Folge Shoddy Heat, dass Abe früher als Privatdetektiv gearbeitet hat. Infolgedessen ist er an Informationen gelangt, die Mr. Burns mit illegalen Aktivitäten in Verbindung bringen. Dieser hat Abe daraufhin einen folgenschweren Deal vorgeschlagen: Wenn er die Informationen für sich behält, wird Homer für immer einen festen Arbeitsplatz im Atomkraftwerk haben. Ungeachtet davon, wie gut er sich anstellt oder welche Eskapaden er sich leistet. Und das erklärt, warum Homer trotz mangelnder Qualifikationen und zahlreicher Entgleisungen stets seinen Job als Sicherheitsinspektor zurückerhält.

Wann erscheinen die neuen Folgen in Deutschland?

Da die 36. Staffel erst vor Kurzem in den USA gestartet ist, müssen sich deutsche Simpsons-Fans noch eine ganze Weile gedulden, bis sie die besagte Folge auch hierzulande schauen können.

Dafür ist neuerdings die 35. Staffel der Simpsons auch in Deutschland über den Streaming-Anbieter Disney+ abrufbar.

