Fans können hoffen: Beliebte Netflix-Serie ist womöglich doch nicht zu Ende

Die populäre Netflix-Serie Outer Banks erhält eine fünfte und finale Staffel. Die Fans der Serie reagieren ganz unterschiedlich auf das bevorstehende Ende. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zur ersten Staffel ansehen.

Update vom 08. November 2024:



Laut einem Bericht von Deadline denkt Netflix über Spin-offs zu Outer Banks nach. Die Hauptserie endet zwar weiterhin im kommenden Jahr, aber Fans können sich womöglich trotzdem auf neue Geschichten freuen.

Originalartikel vom 05. November 2024:

Outer Banks erhält eine fünfte und finale Staffel

Die Drama-Serie Outer Banks hat sich in den letzten vier Jahren zu einer der beliebtesten Produktionen des Streaming-Anbieters Netflix entwickelt. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Serie eine fünfte und finale Staffel erhalten wird. Die letzten Folgen werden aller Voraussicht nach 2025 erscheinen.

Auf X (ehemals Twitter) sind viele Fans der Serie traurig über das baldige Ende von Outer Banks. Auf der anderen Seite ist die Freude groß, dass die Drama-Serie offenbar ein richtiges Ende bekommt und nicht vorzeitig abgebrochen wird. Die meisten Reaktionen auf das Ende sind also eher melancholisch, weil viele User eine Bindung zu den Figuren aufgebaut haben.

Outer Banks handelt von einer Gruppe Teenager, die nach einem Schatz suchen. Parallel wird der Vater der Hauptfigur vermisst. Für ein besseres Bild haben wir euch ganz oben den Trailer zur ersten Staffel eingebunden. Falls ihr die Serie also bisher noch nicht gesehen habt, braucht ihr euch keine Sorgen wegen etwaiger Spoiler zu machen.

So bewertet die Presse den Netflix-Hit

Outer Banks kommt sowohl bei Kritikern, als auch beim Publikum ziemlich gut an. Die vierte und neueste Staffel hält zum Beispiel einen perfekten Score von 100 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Apropos Staffel 4, die zweite Hälfte der vierten Staffel startet am 7. November auf Netflix.

Der Erfolg der Serie zeigt sich auch international. In ganzen 57 Ländern befindet sich Outer Banks unter den Top 10 Serien von Netflix, gemessen an den Views und der Watchtime. So wurde die erste Hälfte der vierten Staffel zwischen dem 21. Oktober und dem 27. Oktober mehr als 15,5 Millionen Stunden lang gestreamt (Quelle: Netflix). Mit dem Release der zweiten Hälfte werden diese Zahlen mit Sicherheit nochmal einen Boost bekommen.

Die Webseite AV Club beschreibt Outer Banks im Review folgendermaßen:

Der Mangel an Nuancen nimmt der Serie manchmal die emotionale Komponente, aber sie schafft es dennoch, einen sehr spannenden Mystery-Thriller mit einem Hauch von Teenager-Romantik zu schaffen. (Quelle: AV Club

