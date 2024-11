Amazon Prime will großes Serien-Problem endlich lösen – doch Idee erntet harte Kritik

Bei der Masse an neuen Streaming-Filmen und -Serien ist es einfach, den Überblick zu verlieren. Amazon will überforderten Zuschauern nun ein neues Feature zur Hand geben, das beim Zuschauen helfen soll – doch die kontroverse Idee findet längst nicht bei allen Anklang.

Amazon Prime Video will Streaming-Problem mit KI lösen

In Zeiten des Streaming-Booms ist eines klar: Für Serien-Fans ist es immer schwieriger geworden, inmitten der Flut an neuen Unterhaltungsformaten stets alle Handlungsfäden jeder Serie im Kopf zu behalten. Insbesondere wenn zwischen Serienstaffeln ein Jahr oder sogar noch mehr Zeit vergeht, haben viele Zuschauer wichtige Ereignisse, Charaktere und Twists vergessen, selbst wenn sie die Serie gemocht haben.

Amazon Prime Video will dieses Problem nun mit KI angehen: Der Streaming-Anbieter hat ein Recap-Feature präsentiert, das Nutzern mit personalisierten Rückblenden in Textform auf die Sprünge helfen soll. Die Funktion soll dabei nicht nur ganze Staffeln, sondern auch einzelne Folgen oder sogar Teile von Episoden zusammenfassen können.

Laut Amazon müssen sich Zuschauer damit nicht mehr darum sorgen, etwas Wichtiges verpasst zu haben, sondern können sich schnell alles wieder ins Gedächtnis rufen, was bisher geschah. Das neue Feature, X-Ray-Recaps, wird aktuell in der Beta-Phase in den USA von Nutzern von Fire-TV-Geräten getestet. (Quelle: Amazon)

Streaming-Fans kritisieren Amazon

Auch wenn die Idee als solche für viele Zuschauer eine Erleichterung darstellen könnte und deswegen von einigen Seiten Lob einheimst, gibt es ebenfalls harsche Kritik für Amazon. Die kurzen Textblöcke der Recap-Funktion werden nämlich von einer generativen KI erstellt – und genau dies stößt vielen Twitter-Kommentatoren bitter auf.

KI-Nutzung ist in der Branche schließlich heftig umstritten, da die Nutzung insbesondere kreative Arbeitsplätze gefährdet und darüber hinaus bislang oftmals nicht für besonders hochwertige Inhalte bekannt ist.

Mann, warum ist es immer KI? Twitter-User harv

Hätten sie dafür nicht stattdessen jemanden einstellen können? Twitter-User Follyyyy

Prime wird irgendwann komplett durch eine KI ersetzt werden, ich kann es förmlich riechen. Twitter-User Emii

