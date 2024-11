Anker legt nach: Neuer Balkonkraftwerk-Speicher bietet überraschenden Vorteil

Anker hat mit der Anker Solix Solarbank 2 AC einen neuen Balkonkraftwerk-Speicher vorgestellt, der jedes normale Balkonkraftwerk um einen Akku-Speicher erweitern kann. Das Unternehmen verfolgt dabei eine ganz eigene Strategie und schafft somit komplett neue Möglichkeiten.

Anker Solix Solarbank 2 AC vorgestellt

Anker bietet mit der Solix Solarbank 2 Pro (Test) einen der besten Balkonkraftwerk-Speicher an. Der Nachteil ist nur, dass dort ein Wechselrichter eingebaut ist und wenn ihr schon ein Balkonkraftwerk habt, müsst ihr dieses ersetzen. Mit der Solix Solarbank 2 AC ist das nicht mehr nötig. Ihr könnt euren Wechselrichter nämlich ganz einfach in den Akku stecken.

Anzeige

Euer Wechselrichter wird einfach in die Steckdose von der Solix Solarbank 2 AC gesteckt. (© Anker)

Anker nutzt dafür AC-Coupling, sodass ihr wirklich jeden Wechselrichter den ihr besitzt, in die Steckdose der Solix Solarbank 2 AC einstecken könnt. Die über den alten Wechselrichter angeschlossenen Solarmodule speisen ihre Energie von maximal 800 Watt dann nicht mehr direkt in die Steckdose ein und es geht Energie verloren, sondern in den Akku von der Solix Solarbank 2 AC. Von da aus geht es dann wieder in die Steckdose.

Anzeige

Ihr könnt insgesamt vier Solarmodule an die Solix Solarbank 2 AC anschließen. Zwei direkt am Wechselrichter und zwei am Akku-Speicher. (© Anker)

Zusätzlich lassen sich direkt an der Solix Solarbank 2 AC noch zwei weitere Solarmodule mit einer Leistung von maximal 1.200 Watt anschließen, sodass ihr im Idealfall auf die maximal erlaubten 2.000 Watt kommt. Ausgegeben wird der Strom optional über ein Smart Meter. Es wird also nur so viel Energie in den Haushalt geleitet, wie aktuell benötigt wird.

Anker Solix Solarbank 2 AC mit dickem Rabatt

Der Preis der Anker Solix Solarbank 2 AC liegt bei 1.099 Euro. Für kurze Zeit bekommt ihr 300 Euro Rabatt (bei Amazon anschauen). Bei Anker bekommt ihr auch den günstigeren Preis, zusätzlich aber noch das Smart Meter kostenlos und die Zusatzakkus günstiger (bei Anker anschauen). Wie bei den anderen Solix-Speichern könnt ihr den Akku auf bis zu 9,6 kWh aufstocken. Damit habt ihr genug Puffer, um einen oder mehrere Tage unabhängig zu sein.

Anzeige

Anker Solix Solarbank 2 AC

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.